https://ria.ru/20210419/diplomat-1728901034.html

Среди высланных из России дипломатов оказался заместитель посла Чехии

Среди высланных из России дипломатов оказался заместитель посла Чехии

Реакция Москвы на высылку российских дипломатов была на уровень выше, чем ожидалось, среди 20 сотрудников чешского посольства в Москве есть заместитель посла,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:45

2021-04-19T11:45

2021-04-19T12:07

ян гамачек

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

россия

мид чехии

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МОСКВА, 19 апр- РИА Новости. Реакция Москвы на высылку российских дипломатов была на уровень выше, чем ожидалось, среди 20 сотрудников чешского посольства в Москве есть заместитель посла, заявил на брифинге в понедельник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек."Реакция (Москвы - ред.) была очень сильной, она была на ступень выше, потому что самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла. То, что его выслали, это ситуация, на которую должна Чешская республика ответить", - заявил Гамачек, слова которого приводит издание Novinky.cz.Гамачек добавил, что обсудит дальнейшие шаги в отношении РФ с премьер-министром.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210418/zakharova-1728852551.html

чехия

россия

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ян гамачек, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, россия, мид чехии