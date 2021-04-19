https://ria.ru/20210419/dias-kanel-1728910805.html

Биография Мигеля Диас-Канеля

Биография Мигеля Диас-Канеля

Кубинский политик Мигель Марио Диас-Канель Бермудес (Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez) родился 20 апреля 1960 года в провинции Вилья-Клара (Куба). РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:51

2021-04-19T18:51

2021-04-19T18:51

мигель диас-канель бермудесо

куба

справки

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Кубинский политик Мигель Марио Диас-Канель Бермудес (Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez) родился 20 апреля 1960 года в провинции Вилья-Клара (Куба). В 1982 году получил диплом инженера-электроника в Центральном Университете Лас-Вильяс "Марта Абреу" (Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas) в Санта-Кларе. Позже получил степень магистра в области менеджмента, проходил обучение в Колледже национальной обороны. После окончания университета Мигель Диас-Канель присоединился к Революционным вооруженным силам Кубы (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba), с 1982 по 1985 год проходил службу в армииВ 1985 году стал профессором в Центральном Университете Лас-Вильяс "Марта Абреу".В 1986 году стал членом Союза молодых коммунистов (Unión de Jóvenes Comunistas). В этом же году его назначили членом идеологического бюро провинциального комитета Союза молодых коммунистов в Вилья-Кларе.В 1987 году Мигель Диас-Канель был отправлен в составе международной миссии в Никарагуа, где работал секретарем в отделении Союза молодых коммунистов. С 1989 по 1990 год был вторым секретарем провинциального комитета Союза молодых коммунистов в Вилла-Кларе, с 1990 до 1992 год – первым секретарем политической молодежной организации.С 1992 по 1993 год был членом Национального бюро Союза молодых коммунистов.В 1993 году стал вторым секретарем национального комитета Союза молодых коммунистов. Затем был избран членом исполнительного бюро провинциального комитета Коммунистической партии в Вилла-Кларе.С 1994 по 2003 год работал первым секретарем провинциального комитета Коммунистической партии в Вилла-Кларе и был членом центрального комитета партии.С 2003 по 2010 год занимал должность первого секретаря комитета Коммунистической партии в провинции Ольгин. Был членом политбюро партии.С мая 2009 по март 2012 года был министром высшего образования Кубы.С марта 2012 года занимал должность заместителя председателя Совета министров Кубы по вопросам образования, науки, культуры и спорта.24 февраля 2013 года был назначен первым заместителем председателя Государственного совета и Совета министров Кубы.19 апреля 2018 года Мигель Диас-Канель был утвержден в должности председателя Государственного совета и председателя Совета министров Кубы. В феврале 2019 года на Кубе состоялся конституционный референдум, по итогам которого в стране была введена должность президента, его выбирает парламент. 10 октября 2019 года Национальная ассамблея народной власти выбрала Мигеля Диаса-Канеля президентом. 21 декабря 2019 года Мигель Диас-Канель оставил пост премьер-министра страны.19 апреля 2021 года делегаты кубинской компартии проголосовали за назначение президента страны Мигеля Диаса-Канеля первым секретарем центрального комитета организации.Мигель Диас-Канель женат вторым браком, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигель диас-канель бермудесо, куба, справки