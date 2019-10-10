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РИА Новости

Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы

20:45 10.10.2019 (обновлено: 20:58 10.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту "Внуково-2". 1 ноября 2018
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Внуково-2. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Парламент Кубы избрал президентом страны председателя госсовета Мигеля Диаса-Канеля в ходе внеочередного заседания в Гаване, процедуру транслировало кубинское телевидение.
"Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики - Мигель Диас-Канель, вице-президент республики - Сальвадор Вальдес", - говорится в сообщении на странице Национальной ассамблеи в Twitter.
В голосовании участвовали 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти, помимо Диаса-Канеля на пост президента Кубы претендовали 17 человек, однако наблюдатели предсказывали его победу накануне голосования.
Пост руководителя Национальной ассамблеи и госсовета Кубы вместо ушедшего Диаса-Канеля занял Эстебан Ласо Эрнандес, в прошлом спикер парламента страны.
Должность президента ввели в стране по итогам конституционного референдума, который состоялся в феврале. За проект нового основного закона на Кубе в конце февраля проголосовали более 73% избирателей. Конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности.
Выборы на Кубе
Вчера, 05:40РИА Новости
Процедура выборов президента Кубы
Одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма, а Коммунистическая партия по-прежнему остается направляющей политической силой общества и государства.
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Мигель Диас-Канель БермудесоНациональная ассамблея народной власти КубыКубаВ мире
Популярные комментарии
Молодцы кубинцы! Может хоть со Штатами наконец то начнут дружить,а там и до снятия эмбарго так недолго!
10 октября, 21:48
adrianoseven
0010013
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