Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы

В голосовании участвовали 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти, помимо Диаса-Канеля на пост президента Кубы претендовали 17 человек, однако наблюдатели предсказывали его победу накануне голосования.

Должность президента ввели в стране по итогам конституционного референдума, который состоялся в феврале. За проект нового основного закона на Кубе в конце февраля проголосовали более 73% избирателей. Конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности.