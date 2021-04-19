https://ria.ru/20210419/deti-1728893034.html

Вывезенных из Сирии детей после обследования отправят к родственникам

Вывезенных из Сирии детей после обследования отправят к родственникам

Дети, вывезенные из Сирии, после обследования в Российской детской клинической больнице будут направлены к родственникам в Дагестан, Кабардино-Балкарию и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:07

2021-04-19T11:07

2021-04-19T11:41

россия

ближний восток

анна кузнецова

кабардино-балкарская республика (кбр)

республика дагестан

сирия

ставропольский край

общество

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Дети, вывезенные из Сирии, после обследования в Российской детской клинической больнице будут направлены к родственникам в Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.В понедельник в подмосковном аэропорту "Чкаловский" совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении Кузнецовой находились 44 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенные с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска. Детей осмотрят врачи: у некоторых из них могут быть осколочные ранения, сообщила омбудсмен."Возможны осколки у некоторых детей, возможно, они чуть подольше побудут в больнице, а других детей в ближайшее время, если у них не будет выявлено никаких заболеваний, их отправят родственникам. Родственники из трёх регионов России - это Дагестан, КБР и Ставропольский край", - сказала Кузнецова журналистам.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.

https://ria.ru/20210419/deti-1728895800.html

https://ria.ru/20210419/damask-1728870751.html

россия

ближний восток

сирия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ближний восток, анна кузнецова, кабардино-балкарская республика (кбр), республика дагестан, сирия, ставропольский край, общество