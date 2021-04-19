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Вывезенных из Сирии детей после обследования отправят к родственникам
Вывезенных из Сирии детей после обследования отправят к родственникам
Дети, вывезенные из Сирии, после обследования в Российской детской клинической больнице будут направлены к родственникам в Дагестан, Кабардино-Балкарию и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:07
2021-04-19T11:41
россия
ближний восток
анна кузнецова
кабардино-балкарская республика (кбр)
республика дагестан
сирия
ставропольский край
общество
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Дети, вывезенные из Сирии, после обследования в Российской детской клинической больнице будут направлены к родственникам в Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.В понедельник в подмосковном аэропорту "Чкаловский" совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении Кузнецовой находились 44 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенные с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска. Детей осмотрят врачи: у некоторых из них могут быть осколочные ранения, сообщила омбудсмен."Возможны осколки у некоторых детей, возможно, они чуть подольше побудут в больнице, а других детей в ближайшее время, если у них не будет выявлено никаких заболеваний, их отправят родственникам. Родственники из трёх регионов России - это Дагестан, КБР и Ставропольский край", - сказала Кузнецова журналистам.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.
https://ria.ru/20210419/deti-1728895800.html
https://ria.ru/20210419/damask-1728870751.html
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россия, ближний восток, анна кузнецова, кабардино-балкарская республика (кбр), республика дагестан, сирия, ставропольский край, общество

Вывезенных из Сирии детей после обследования отправят к родственникам

11:07 19.04.2021 (обновлено: 11:41 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Дети, вывезенные из Сирии, после обследования в Российской детской клинической больнице будут направлены к родственникам в Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В понедельник в подмосковном аэропорту "Чкаловский" совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении Кузнецовой находились 44 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенные с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска. Детей осмотрят врачи: у некоторых из них могут быть осколочные ранения, сообщила омбудсмен.
Медицинские работники в гематологическом корпусе городской клинической больницы им. С. П. Боткина - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
11:20
Вернувшиеся из Сирии дети пройдут обследование в больнице
"Возможны осколки у некоторых детей, возможно, они чуть подольше побудут в больнице, а других детей в ближайшее время, если у них не будет выявлено никаких заболеваний, их отправят родственникам. Родственники из трёх регионов России - это Дагестан, КБР и Ставропольский край", - сказала Кузнецова журналистам.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
08:03
Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске
 
РоссияБлижний ВостокАнна КузнецоваКабардино-Балкарская Республика (КБР)Республика ДагестанСирияСтавропольский крайОбщество
 
 
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