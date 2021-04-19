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Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский
Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова вернула из Сирии 44 российских ребёнка, в ближайшее время в республике проведут работу по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:33
2021-04-19T11:00
россия
анна кузнецова
ирак
сирия
общество
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова вернула из Сирии 44 российских ребёнка, в ближайшее время в республике проведут работу по сбору ДНК у детей, которые также могут являться россиянами, сообщает РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена."Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребёнка. В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенных с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении.Ранее Кузнецова сообщила, в ближайшее время у всех несовершеннолетних, предположительно являющихся россиянами, будут взяты пробы ДНК."Сегодня у нас завершился самый большой вылет за все время наших поездок за ними. Каждый раз мы очень серьезно готовимся к вылету за детьми, несколько раз вылеты срывались", - сказала Кузнецова журналистам.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.
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россия, анна кузнецова, ирак, сирия, общество

Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский

09:33 19.04.2021 (обновлено: 11:00 19.04.2021)
 
© Фото : Alexander UsanovСамолет Ту-154 с регистрационным номером RA-85572 на аэродроме Чкаловский
Самолет Ту-154 с регистрационным номером RA-85572 на аэродроме Чкаловский - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : Alexander Usanov
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова вернула из Сирии 44 российских ребёнка, в ближайшее время в республике проведут работу по сбору ДНК у детей, которые также могут являться россиянами, сообщает РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.
"Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребёнка. В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенных с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении.
Ранее Кузнецова сообщила, в ближайшее время у всех несовершеннолетних, предположительно являющихся россиянами, будут взяты пробы ДНК.
"Сегодня у нас завершился самый большой вылет за все время наших поездок за ними. Каждый раз мы очень серьезно готовимся к вылету за детьми, несколько раз вылеты срывались", - сказала Кузнецова журналистам.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
08:03
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РоссияАнна КузнецоваИракСирияОбщество
 
 
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