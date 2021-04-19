https://ria.ru/20210419/deti-1728878325.html

Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский

Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова вернула из Сирии 44 российских ребёнка, в ближайшее время в республике проведут работу по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:33

2021-04-19T09:33

2021-04-19T11:00

россия

анна кузнецова

ирак

сирия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148469/16/1484691679_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_2788bc3a0b7f679072b223aaf3a5907d.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова вернула из Сирии 44 российских ребёнка, в ближайшее время в республике проведут работу по сбору ДНК у детей, которые также могут являться россиянами, сообщает РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена."Анна Кузнецова вернула на родину 44 российских ребёнка. В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, вывезенных с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении.Ранее Кузнецова сообщила, в ближайшее время у всех несовершеннолетних, предположительно являющихся россиянами, будут взяты пробы ДНК."Сегодня у нас завершился самый большой вылет за все время наших поездок за ними. Каждый раз мы очень серьезно готовимся к вылету за детьми, несколько раз вылеты срывались", - сказала Кузнецова журналистам.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.

https://ria.ru/20210419/damask-1728870751.html

россия

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, ирак, сирия, общество