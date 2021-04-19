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Украинский адмирал назвал уязвимые перед российским десантом регионы
Украинский адмирал назвал уязвимые перед российским десантом регионы
Бывший замкомандующего ВМС Украины, адмирал Игорь Кабаненко в эфире канала "Эспрессо" назвал регионы, в которых, по его мнению, Россия может высадить десант. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T20:15
2021-04-19T20:15
2021-04-19T22:45
игорь кабаненко
военно-морские силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший замкомандующего ВМС Украины, адмирал Игорь Кабаненко в эфире канала "Эспрессо" назвал регионы, в которых, по его мнению, Россия может высадить десант. По его словам, под ударом могут оказаться прибрежные полосы Запорожской и Херсонской областей, если будет задача окружить Запорожье. В последнее время Киев и страны Запада выражают обеспокоенность из-за перемещения российских войск около украинских границ. При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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игорь кабаненко, военно-морские силы украины, украина, в мире