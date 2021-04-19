Дерипаска написал пост о поддержке населения во время пандемии
16:57 19.04.2021 (обновлено: 18:07 19.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска в телеграме опубликовал пост, в котором, комментируя данные Росстата о бедности в России, рассказал о масштабных программах поддержки малого бизнеса и населения во время пандемии.
Бизнесмен отметил заботу президента Владимира Путина о малообеспеченных россиянах и пенсионерах, но призвал скорректировать кредитно-денежную политику.
"Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью", — написал предприниматель.
Дерипаска призвал сделать более доступной ипотеку: в частности, в Сибири, по его словам, ставка должна быть 4%. По мнению миллиардера, следует также ввести проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%.