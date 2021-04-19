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Дерипаска написал пост о поддержке населения во время пандемии
Дерипаска написал пост о поддержке населения во время пандемии
Миллиардер Олег Дерипаска в телеграме опубликовал пост, в котором, комментируя данные Росстата о бедности в России, рассказал о масштабных программах поддержки... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:57
2021-04-19T18:07
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
олег дерипаска
общество
экономика
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска в телеграме опубликовал пост, в котором, комментируя данные Росстата о бедности в России, рассказал о масштабных программах поддержки малого бизнеса и населения во время пандемии.Бизнесмен отметил заботу президента Владимира Путина о малообеспеченных россиянах и пенсионерах, но призвал скорректировать кредитно-денежную политику.Дерипаска призвал сделать более доступной ипотеку: в частности, в Сибири, по его словам, ставка должна быть 4%. По мнению миллиардера, следует также ввести проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), олег дерипаска, общество, экономика

Дерипаска написал пост о поддержке населения во время пандемии

16:57 19.04.2021 (обновлено: 18:07 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска в телеграме опубликовал пост, в котором, комментируя данные Росстата о бедности в России, рассказал о масштабных программах поддержки малого бизнеса и населения во время пандемии.
Бизнесмен отметил заботу президента Владимира Путина о малообеспеченных россиянах и пенсионерах, но призвал скорректировать кредитно-денежную политику.

"Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью", — написал предприниматель.

Дерипаска призвал сделать более доступной ипотеку: в частности, в Сибири, по его словам, ставка должна быть 4%. По мнению миллиардера, следует также ввести проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Олег ДерипаскаОбществоЭкономика
 
 
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