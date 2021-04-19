https://ria.ru/20210419/deripaska-1728970262.html

Дерипаска написал пост о поддержке населения во время пандемии

Дерипаска написал пост о поддержке населения во время пандемии

Миллиардер Олег Дерипаска в телеграме опубликовал пост, в котором, комментируя данные Росстата о бедности в России, рассказал о масштабных программах поддержки... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:57

2021-04-19T16:57

2021-04-19T18:07

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

олег дерипаска

общество

экономика

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска в телеграме опубликовал пост, в котором, комментируя данные Росстата о бедности в России, рассказал о масштабных программах поддержки малого бизнеса и населения во время пандемии.Бизнесмен отметил заботу президента Владимира Путина о малообеспеченных россиянах и пенсионерах, но призвал скорректировать кредитно-денежную политику.Дерипаска призвал сделать более доступной ипотеку: в частности, в Сибири, по его словам, ставка должна быть 4%. По мнению миллиардера, следует также ввести проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%.

https://ria.ru/20210406/reshenie-1604415712.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), олег дерипаска, общество, экономика