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В челябинской квартире более 20 кошек погибли от голода
В челябинской квартире более 20 кошек погибли от голода
Волонтеры сообщили о том, что более 40 кошек оказались запертыми в квартире в Челябинске на длительный срок из-за отсутствия хозяйки, более 20 из них погибли... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:10
2021-04-19T11:10
россия
гумвд
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Волонтеры сообщили о том, что более 40 кошек оказались запертыми в квартире в Челябинске на длительный срок из-за отсутствия хозяйки, более 20 из них погибли. Полиция проводит проверку, о чём сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.В социальной сети "ВКонтакте" на странице сообщества, которое оказывает помощь кошкам в Челябинске, размещена информация о том, что к ним обратилась местная жительница и рассказала, что в соседней квартире хозяйка, которая держит более 40 кошек, не появлялась два месяца. Уточняется, что после того, как квартиру открыли спасатели, там нашли около 30 живых кошек и около 20 – мертвых. В квартире полный беспорядок, запах, также, вероятно, из-за отсутствия питания кошки начали друг друга поедать."Сообщение зарегистрировано в отделе полиции "Советский". Материалы направлены в службу участковых уполномоченных. Полиция проводит проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства в полиции.Как пояснила РИА Новости волонтер Марина Щиковская, информация о нахождении кошек в квартире появилась 6-7 апреля, волонтеры стали ими заниматься восьмого апреля. В настоящее время живы примерно 16-17 кошек, которые находятся в ветеринарной клинике, добавила она. По ее данным, все кошки больные, истощенные, некоторым нужно удалять глаза, также есть кошка с переломом лапы и кошка с черепно-мозговой травмой.
https://ria.ru/20210126/koshki-1594647834.html
россия
челябинск
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россия, гумвд, челябинск, происшествия

В челябинской квартире более 20 кошек погибли от голода

11:10 19.04.2021
 
© РИА Новости / Нина АлексееваЭрмитажный кот по кличке Аристократ
Эрмитажный кот по кличке Аристократ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Нина Алексеева
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Волонтеры сообщили о том, что более 40 кошек оказались запертыми в квартире в Челябинске на длительный срок из-за отсутствия хозяйки, более 20 из них погибли. Полиция проводит проверку, о чём сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В социальной сети "ВКонтакте" на странице сообщества, которое оказывает помощь кошкам в Челябинске, размещена информация о том, что к ним обратилась местная жительница и рассказала, что в соседней квартире хозяйка, которая держит более 40 кошек, не появлялась два месяца. Уточняется, что после того, как квартиру открыли спасатели, там нашли около 30 живых кошек и около 20 – мертвых. В квартире полный беспорядок, запах, также, вероятно, из-за отсутствия питания кошки начали друг друга поедать.
"Сообщение зарегистрировано в отделе полиции "Советский". Материалы направлены в службу участковых уполномоченных. Полиция проводит проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства в полиции.
Как пояснила РИА Новости волонтер Марина Щиковская, информация о нахождении кошек в квартире появилась 6-7 апреля, волонтеры стали ими заниматься восьмого апреля. В настоящее время живы примерно 16-17 кошек, которые находятся в ветеринарной клинике, добавила она. По ее данным, все кошки больные, истощенные, некоторым нужно удалять глаза, также есть кошка с переломом лапы и кошка с черепно-мозговой травмой.
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РоссияГУМВДЧелябинскПроисшествия
 
 
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