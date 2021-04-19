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Чехия не исключила новых "пропорциональных мер" в отношении России
Чехия не исключила новых "пропорциональных мер" в отношении России
Реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой, Чехия не исключает "новый пропорциональный ответ", заявил на брифинге первый вице-премьер... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T23:20
2021-04-19T23:20
2021-04-19T23:20
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ПРАГА, 19 апр - РИА Новости. Реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой, Чехия не исключает "новый пропорциональный ответ", заявил на брифинге первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек."Реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой. Принятые российской стороной меры не были пропорциональным ответом. Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ", - сказал Гамачек.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210419/babish-1729004727.html
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россия, ян гамачек, андрей бабиш, александр петров (посол), мид чехии, чехия, прага, в мире