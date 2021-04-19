https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728998872.html

Генпрокурор Чехии рассказал о причастных ко взрыву во Врбетице

Генпрокурор Чехии рассказал о причастных ко взрыву во Врбетице

За нападением на склад во Врбетице на востоке Чехии стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:50

2021-04-19T19:50

2021-04-19T21:07

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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. За нападением на склад во Врбетице на востоке Чехии стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в понедельник журналистам чешский генпрокурор Павел Земан."Можно сказать, что эти же два человека были связаны с нападением на Врбетице", - сказал Земан.Вечером 17 апреля Бабиш сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/babish-1729006181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/mid-1729002016.html

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россия, сергей скрипаль, главное разведывательное управление рф, мид чехии, чехия, в мире