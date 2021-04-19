https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728949932.html

Глава МИД Чехии не исключил дальнейших шагов в отношении России

Глава МИД Чехии не исключил дальнейших шагов в отношении России

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил дальнейших шагов в отношении РФ, среди них может быть сокращение численности сотрудников... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:22

2021-04-19T15:22

2021-04-19T15:22

россия

ян гамачек

андрей бабиш

мид чехии

москва

прага

в мире

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МОСКВА 19 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил дальнейших шагов в отношении РФ, среди них может быть сокращение численности сотрудников российского посольства в Праге.По его словам, он намерен обсудить с премьером Андреем Бабишем, следует ли Чехии принять дополнительные меры в отношении Москвы."Учитывая, насколько решительная была российская реакция, я встречусь с премьер-министром (Андреем Бабишем – ред.), и мы обсудим, нужно ли и когда предпринимать дальнейшие шаги с чешской стороны", - сказал Гамачек, слова которого приводит Чешское радио.Отвечая на вопрос, могут ли чешские меры в отношении Москвы включать сокращение состава российского посольства в Праге, Гамачек ответил: "Действие может быть и в этом направлении"."Но я хочу это сначала обсудить с премьер-министром", - добавил он.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728948756.html

https://ria.ru/20210419/evrokomissiya-1728947167.html

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россия, ян гамачек, андрей бабиш, мид чехии, москва, прага, в мире