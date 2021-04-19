https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728948756.html
Экс-президент Чехии резко высказался о скандале с Россией
Экс-президент Чехии резко высказался о скандале с Россией
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил нынешние власти в попытке запугать население выдуманной угрозой. Его заявление опубликовала газета Lidovky. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:18
2021-04-19T15:18
2021-04-19T16:26
россия
ян гамачек
андрей бабиш
вацлав клаус
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588128301_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_da786d5ae1fba6985ba957e3a2d2c004.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил нынешние власти в попытке запугать население выдуманной угрозой. Его заявление опубликовала газета Lidovky. Он отметил, что в условиях "коронавирусной истерии" в стране, а также общего дефицита информации очень легко распространяются фейки. Кроме того, экс-глава страны обратил внимание на скорые парламентские выборы. Он также не верил, что когда-нибудь вернется в 50-е годы. "Я не верил, что еще когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей", — отметил Клаус.По его мнению, если бы в США переизбрали Дональда Трампа, то никто бы не вспомнил о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице семь лет назад."Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимают, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе", — продолжил бывший глава государства. Он подчеркнул, что напуганными людьми легче управлять. Клаус призвал политиков остановиться и думать прежде всего о стране, а не о себе самих.В субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД республики Ян Гамачек заявил, что из страны вышлют 18 дипломатов.В воскресенье Москва объявила 20 сотрудников дипмиссии персонами нон грата — они должны покинуть страну в течение суток. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. По ее словам, Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все — любые мифы, любые фейки".Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210418/praga-1728838930.html
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728937838.html
https://ria.ru/20210419/posolstvo-1728942529.html
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588128301_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_365c703b83bda14789d621003be45f1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ян гамачек, андрей бабиш, вацлав клаус, чехия, в мире
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус
обвинил нынешние власти в попытке запугать население выдуманной угрозой. Его заявление опубликовала газета Lidovky
.
Он отметил, что в условиях "коронавирусной истерии" в стране, а также общего дефицита информации очень легко распространяются фейки. Кроме того, экс-глава страны обратил внимание на скорые парламентские выборы.
"Я бы не хотел состязаться с другими политиками и обозревателями за то, кто сделает самое резкое и оригинальное заявление по этому поводу", — написал Клаус.
Он также не верил, что когда-нибудь вернется в 50-е годы.
"Я не верил, что еще когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей", — отметил Клаус.
По его мнению, если бы в США
переизбрали Дональда Трампа
, то никто бы не вспомнил о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице семь лет назад.
"Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимают, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе", — продолжил бывший глава государства.
Он подчеркнул, что напуганными людьми легче управлять. Клаус призвал политиков остановиться и думать прежде всего о стране, а не о себе самих.
В субботу чешский премьер Андрей Бабиш
сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД республики Ян Гамачек
заявил, что из страны вышлют 18 дипломатов.
В воскресенье Москва объявила 20 сотрудников дипмиссии персонами нон грата — они должны покинуть страну в течение суток. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. По ее словам, Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все — любые мифы, любые фейки".
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>