https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728948756.html

Экс-президент Чехии резко высказался о скандале с Россией

Экс-президент Чехии резко высказался о скандале с Россией

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил нынешние власти в попытке запугать население выдуманной угрозой. Его заявление опубликовала газета Lidovky. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:18

2021-04-19T15:18

2021-04-19T16:26

россия

ян гамачек

андрей бабиш

вацлав клаус

чехия

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил нынешние власти в попытке запугать население выдуманной угрозой. Его заявление опубликовала газета Lidovky. Он отметил, что в условиях "коронавирусной истерии" в стране, а также общего дефицита информации очень легко распространяются фейки. Кроме того, экс-глава страны обратил внимание на скорые парламентские выборы. Он также не верил, что когда-нибудь вернется в 50-е годы. "Я не верил, что еще когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей", — отметил Клаус.По его мнению, если бы в США переизбрали Дональда Трампа, то никто бы не вспомнил о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице семь лет назад."Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимают, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе", — продолжил бывший глава государства. Он подчеркнул, что напуганными людьми легче управлять. Клаус призвал политиков остановиться и думать прежде всего о стране, а не о себе самих.В субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД республики Ян Гамачек заявил, что из страны вышлют 18 дипломатов.В воскресенье Москва объявила 20 сотрудников дипмиссии персонами нон грата — они должны покинуть страну в течение суток. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. По ее словам, Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все — любые мифы, любые фейки".Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210418/praga-1728838930.html

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россия, ян гамачек, андрей бабиш, вацлав клаус, чехия, в мире