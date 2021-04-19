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Экс-президент Чехии резко высказался о скандале с Россией
Экс-президент Чехии резко высказался о скандале с Россией
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил нынешние власти в попытке запугать население выдуманной угрозой. Его заявление опубликовала газета Lidovky. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:18
2021-04-19T16:26
россия
ян гамачек
андрей бабиш
вацлав клаус
чехия
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил нынешние власти в попытке запугать население выдуманной угрозой. Его заявление опубликовала газета Lidovky. Он отметил, что в условиях "коронавирусной истерии" в стране, а также общего дефицита информации очень легко распространяются фейки. Кроме того, экс-глава страны обратил внимание на скорые парламентские выборы. Он также не верил, что когда-нибудь вернется в 50-е годы. "Я не верил, что еще когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей", — отметил Клаус.По его мнению, если бы в США переизбрали Дональда Трампа, то никто бы не вспомнил о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице семь лет назад."Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимают, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе", — продолжил бывший глава государства. Он подчеркнул, что напуганными людьми легче управлять. Клаус призвал политиков остановиться и думать прежде всего о стране, а не о себе самих.В субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД республики Ян Гамачек заявил, что из страны вышлют 18 дипломатов.В воскресенье Москва объявила 20 сотрудников дипмиссии персонами нон грата — они должны покинуть страну в течение суток. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. По ее словам, Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все — любые мифы, любые фейки".Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, ян гамачек, андрей бабиш, вацлав клаус, чехия, в мире

Экс-президент Чехии резко высказался о скандале с Россией

15:18 19.04.2021 (обновлено: 16:26 19.04.2021)
 
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Сессия клуба Валдай Экономическая взаимозависимость vs политическая обособленность в рамках ПМЭФ 2015 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил нынешние власти в попытке запугать население выдуманной угрозой. Его заявление опубликовала газета Lidovky.
Он отметил, что в условиях "коронавирусной истерии" в стране, а также общего дефицита информации очень легко распространяются фейки. Кроме того, экс-глава страны обратил внимание на скорые парламентские выборы.

"Я бы не хотел состязаться с другими политиками и обозревателями за то, кто сделает самое резкое и оригинальное заявление по этому поводу", — написал Клаус.

Он также не верил, что когда-нибудь вернется в 50-е годы.
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"Я не верил, что еще когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей", — отметил Клаус.
По его мнению, если бы в США переизбрали Дональда Трампа, то никто бы не вспомнил о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице семь лет назад.
"Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимают, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе", — продолжил бывший глава государства.
Он подчеркнул, что напуганными людьми легче управлять. Клаус призвал политиков остановиться и думать прежде всего о стране, а не о себе самих.
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В воскресенье Москва объявила 20 сотрудников дипмиссии персонами нон грата — они должны покинуть страну в течение суток. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. По ее словам, Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все — любые мифы, любые фейки".
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РоссияЯн ГамачекАндрей БабишВацлав КлаусЧехияВ мире
 
 
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