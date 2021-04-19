https://ria.ru/20210419/britaniya-1728863705.html
Пушков посоветовал Британии сэкономить на заходе кораблей в Черное море
Пушков посоветовал Британии сэкономить на заходе кораблей в Черное море
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Великобритании отправить боевые корабли в Черное море "в знак солидарности" с Украиной. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T02:29
2021-04-19T02:29
2021-04-19T05:35
россия
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алексей пушков
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сша
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в мире
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Великобритании отправить боевые корабли в Черное море "в знак солидарности" с Украиной.О том, что Лондон направит в мае в регион эскадренный миноносец и противолодочный фрегат, ранее сообщило издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, в опросе, проведенном британским таблоидом Daily Express, 73% из почти пяти тысяч опрошенных читателей издания выступили против каких-либо действий Лондона, направленных против Москвы."Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег. Поэтому (премьеру Борису. – прим. ред.) Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море "в знак поддержки Украины"", - написал сенатор.По его словам, это дело бесполезное, так как два корабля ничего не решат. "Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись", - заключил Пушков.Ранее свои корабли в Черное море планировали отправить США. Эсминцы Roosevelt и Donald Cook должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая. Как заявлял официальный представитель Пентагона Джон Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё. В четверг стало известно, что турецкие власти получили уведомление об отмене прохода американских кораблей. Как сообщала газета Politico, такое решение Пентагон принял ввиду опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передислокации российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210417/korabli-1728686268.html
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россия, вмс великобритании, алексей пушков, дмитрий песков, великобритания, сша, украина, в мире
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал решение Великобритании
отправить боевые корабли в Черное море
"в знак солидарности" с Украиной
.
О том, что Лондон направит в мае в регион эскадренный миноносец и противолодочный фрегат, ранее сообщило издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС.
Как отметил Пушков в своем Telegram-канале
, в опросе, проведенном британским таблоидом Daily Express,
73% из почти пяти тысяч опрошенных читателей издания выступили против каких-либо действий Лондона, направленных против Москвы.
"Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег. Поэтому (премьеру Борису. – прим. ред.) Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море "в знак поддержки Украины"", - написал сенатор.
По его словам, это дело бесполезное, так как два корабля ничего не решат.
"Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись", - заключил Пушков.
Ранее свои корабли в Черное море планировали отправить США
. Эсминцы Roosevelt и Donald Cook должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая. Как заявлял официальный представитель Пентагона
Джон Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции
в рамках конвенции Монтрё. В четверг стало известно, что турецкие власти получили уведомление об отмене прохода американских кораблей. Как сообщала газета Politico, такое решение Пентагон принял ввиду опасений эскалации напряженности между Россией
и Украиной.
Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передислокации российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.