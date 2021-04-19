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Боррель оценил возможность расширения санкций против России
Боррель оценил возможность расширения санкций против России
Главы МИД стран Евросоюза на видеоконференции в понедельник не обсуждали ни вопрос о расширении санкций против Москвы, ни массовую высылку российских дипломатов РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:43
2021-04-19T16:43
россия
ян гамачек
андрей бабиш
евросоюз
москва
чехия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на видеоконференции в понедельник не обсуждали ни вопрос о расширении санкций против Москвы, ни массовую высылку российских дипломатов из стран Евросоюза в знак солидарности с Чехией, сообщил по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель."На данный момент нет, не было запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС. Также не идет речь о новых санкциях. Это может поменяться, но пока этого нет", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждались ли такие темы.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728398866.html
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728949932.html
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россия, ян гамачек, андрей бабиш, евросоюз, москва, чехия, в мире

Боррель оценил возможность расширения санкций против России

16:43 19.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на видеоконференции в понедельник не обсуждали ни вопрос о расширении санкций против Москвы, ни массовую высылку российских дипломатов из стран Евросоюза в знак солидарности с Чехией, сообщил по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель.
"На данный момент нет, не было запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС. Также не идет речь о новых санкциях. Это может поменяться, но пока этого нет", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждались ли такие темы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:42
В Латвии призвали Евросоюз быть готовым ужесточить санкции против России
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Прага - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 15:22
Глава МИД Чехии не исключил дальнейших шагов в отношении России
 
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