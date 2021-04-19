https://ria.ru/20210419/borrel-1728966636.html

Боррель оценил возможность расширения санкций против России

Боррель оценил возможность расширения санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза на видеоконференции в понедельник не обсуждали ни вопрос о расширении санкций против Москвы, ни массовую высылку российских дипломатов РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:43

2021-04-19T16:43

2021-04-19T16:43

россия

ян гамачек

андрей бабиш

евросоюз

москва

чехия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на видеоконференции в понедельник не обсуждали ни вопрос о расширении санкций против Москвы, ни массовую высылку российских дипломатов из стран Евросоюза в знак солидарности с Чехией, сообщил по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель."На данный момент нет, не было запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС. Также не идет речь о новых санкциях. Это может поменяться, но пока этого нет", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждались ли такие темы.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728398866.html

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728949932.html

россия

москва

чехия

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россия, ян гамачек, андрей бабиш, евросоюз, москва, чехия, в мире