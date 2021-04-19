Боррель оценил возможность расширения санкций против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на видеоконференции в понедельник не обсуждали ни вопрос о расширении санкций против Москвы, ни массовую высылку российских дипломатов из стран Евросоюза в знак солидарности с Чехией, сообщил по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель.
"На данный момент нет, не было запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС. Также не идет речь о новых санкциях. Это может поменяться, но пока этого нет", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждались ли такие темы.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.