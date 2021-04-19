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ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям дошкольников
ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям дошкольников
Партия "Единая Россия" обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:02
2021-04-19T16:15
россия
единая россия
андрей турчак
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа, заявил секретарь генсовета партии Андерй Турчак."Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся", - сказал Турчак, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале партии.По его словам, даннам мера поддержит молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность, потому что зачастую именно для них уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями.
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россия, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество

ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

13:02 19.04.2021 (обновлено: 16:15 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа, заявил секретарь генсовета партии Андерй Турчак.
"Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся", - сказал Турчак, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале партии.
По его словам, даннам мера поддержит молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность, потому что зачастую именно для них уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями.
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