https://ria.ru/20210419/bednost-1728926560.html
Кремль прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по бедности
Кремль прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по бедности
В Кремле доверяют данным Росстата и ориентируются на них в первую очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о статистике по бедности. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:32
2021-04-19T13:32
2021-04-19T17:15
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
олег дерипаска
экономика
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Кремле доверяют данным Росстата и ориентируются на них в первую очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о статистике по бедности.На прошлой неделе Федеральная служба государственной статистики сообщила, что доля бедных россиян в 2020 году сократилась до 12,1 процента, что на 0,2 пункта меньше, чем годом ранее. Как отметили в ведомстве, этот показатель снизился с 18,1 миллиона до 17,8 миллиона человек. Бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в достоверности этой информации, отметив, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума гораздо выше. "Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (данных. — Прим. ред.)", — подчеркнул Песков.При этом он назвал Дерипаску опытным предпринимателем, который обладает знаниями в области экономики и создает большое число рабочих мест.Также представитель Кремля отметил, что борьба с бедностью остается одним из главных приоритетов российских властей. Он добавил, что негативно на этой проблеме сказались пандемия коронавируса и ее последствия, но их удалось преодолеть.Впоследствии бизнесмен удалил публикацию, и разместил новую запись, где рассказал о маштабных программах поддержки малого бизнеса и населения в период пандемии, а также отметил заботу президента о малообеспеченных россиянах и пенсионерах. Однако, по его словам, страна не сможет продвинуться дальше на пути борьбы с бедностью без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования.Снижение уровня бедности в России — один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. К 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017-го, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2 процента населения страны (19,4 миллиона человек).
https://ria.ru/20210414/dokhody-1728308100.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, олег дерипаска, экономика
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
В Кремле доверяют данным Росстата
и ориентируются на них в первую очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, говоря о статистике по бедности.
На прошлой неделе Федеральная служба государственной статистики сообщила, что доля бедных россиян в 2020 году сократилась до 12,1 процента, что на 0,2 пункта меньше, чем годом ранее. Как отметили в ведомстве, этот показатель снизился с 18,1 миллиона до 17,8 миллиона человек. Бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в достоверности этой информации, отметив, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума гораздо выше.
"Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (данных. — Прим. ред.)", — подчеркнул Песков.
При этом он назвал Дерипаску опытным предпринимателем, который обладает знаниями в области экономики и создает большое число рабочих мест.
Также представитель Кремля отметил, что борьба с бедностью остается одним из главных приоритетов российских властей. Он добавил, что негативно на этой проблеме сказались пандемия коронавируса и ее последствия, но их удалось преодолеть.
"Вместе с тем (бедность. — Прим. ред.) увеличилась все-таки не так серьезно, как могло бы быть, и все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время", — заявил он.
Впоследствии бизнесмен удалил публикацию, и разместил новую запись, где рассказал о маштабных программах поддержки малого бизнеса и населения в период пандемии, а также отметил заботу президента о малообеспеченных россиянах и пенсионерах. Однако, по его словам, страна не сможет продвинуться дальше на пути борьбы с бедностью без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования.
Снижение уровня бедности в России — один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. К 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017-го, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2 процента населения страны (19,4 миллиона человек).