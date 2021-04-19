Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/bednost-1728926560.html
Кремль прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по бедности
Кремль прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по бедности
В Кремле доверяют данным Росстата и ориентируются на них в первую очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о статистике по бедности. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:32
2021-04-19T17:15
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
олег дерипаска
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_10e3ddb8d515ce9c2c691bc4ec35b95e.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Кремле доверяют данным Росстата и ориентируются на них в первую очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о статистике по бедности.На прошлой неделе Федеральная служба государственной статистики сообщила, что доля бедных россиян в 2020 году сократилась до 12,1 процента, что на 0,2 пункта меньше, чем годом ранее. Как отметили в ведомстве, этот показатель снизился с 18,1 миллиона до 17,8 миллиона человек. Бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в достоверности этой информации, отметив, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума гораздо выше. "Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (данных. — Прим. ред.)", — подчеркнул Песков.При этом он назвал Дерипаску опытным предпринимателем, который обладает знаниями в области экономики и создает большое число рабочих мест.Также представитель Кремля отметил, что борьба с бедностью остается одним из главных приоритетов российских властей. Он добавил, что негативно на этой проблеме сказались пандемия коронавируса и ее последствия, но их удалось преодолеть.Впоследствии бизнесмен удалил публикацию, и разместил новую запись, где рассказал о маштабных программах поддержки малого бизнеса и населения в период пандемии, а также отметил заботу президента о малообеспеченных россиянах и пенсионерах. Однако, по его словам, страна не сможет продвинуться дальше на пути борьбы с бедностью без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования.Снижение уровня бедности в России — один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. К 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017-го, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2 процента населения страны (19,4 миллиона человек).
https://ria.ru/20210414/dokhody-1728308100.html
https://ria.ru/20210414/bednost-1728311616.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_601:0:3332:2048_1920x0_80_0_0_1b2d7f07a9020676e1dde1a69e0d19f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, олег дерипаска, экономика

Кремль прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по бедности

13:32 19.04.2021 (обновлено: 17:15 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Кремле доверяют данным Росстата и ориентируются на них в первую очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о статистике по бедности.
На прошлой неделе Федеральная служба государственной статистики сообщила, что доля бедных россиян в 2020 году сократилась до 12,1 процента, что на 0,2 пункта меньше, чем годом ранее. Как отметили в ведомстве, этот показатель снизился с 18,1 миллиона до 17,8 миллиона человек. Бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в достоверности этой информации, отметив, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума гораздо выше.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 19:21
Росстат зафиксировал снижение уровня бедности
"Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (данных. — Прим. ред.)", — подчеркнул Песков.
При этом он назвал Дерипаску опытным предпринимателем, который обладает знаниями в области экономики и создает большое число рабочих мест.
Также представитель Кремля отметил, что борьба с бедностью остается одним из главных приоритетов российских властей. Он добавил, что негативно на этой проблеме сказались пандемия коронавируса и ее последствия, но их удалось преодолеть.

"Вместе с тем (бедность. — Прим. ред.) увеличилась все-таки не так серьезно, как могло бы быть, и все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время", — заявил он.

Впоследствии бизнесмен удалил публикацию, и разместил новую запись, где рассказал о маштабных программах поддержки малого бизнеса и населения в период пандемии, а также отметил заботу президента о малообеспеченных россиянах и пенсионерах. Однако, по его словам, страна не сможет продвинуться дальше на пути борьбы с бедностью без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования.
Снижение уровня бедности в России — один из пунктов указа президента Владимира Путина о национальных целях. К 2030 году этот показатель должен снизиться вдвое по сравнению с данными 2017-го, когда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 13,2 процента населения страны (19,4 миллиона человек).
Молодые люди с ребёнком во время прогулки на улице Никольская в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 19:48
Минтруд связал снижение уровня бедности с выплатами семьям в пандемию
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Дмитрий ПесковОлег ДерипаскаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45СМИ: Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
01:10Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Лента новостейМолния