https://ria.ru/20210419/bank-1728908292.html

ВТБ: мы создали фонд "Вега" с целью объединить индустрию и научный мир

ВТБ: мы создали фонд "Вега" с целью объединить индустрию и научный мир

Как ускорить интеграцию молодых российских ученых в международное сообщество, предотвратив при этом их отток за рубеж? В конце прошлого года в Москве, в том... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:02

2021-04-19T14:02

2021-04-19T14:02

россия

университетская наука

мгу имени м. в. ломоносова

втб

новости компаний - экономика

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Как ускорить интеграцию молодых российских ученых в международное сообщество, предотвратив при этом их отток за рубеж? В конце прошлого года в Москве, в том числе, и для решения этой двойной стратегической задачи, при партнерстве МГУ и банка ВТБ был создан фонд содействия развитию науки "Институт "Вега". О целях фонда и ожиданиях его основателей корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказал член совета директоров фонда, директор группы количественных финансов банка ВТБ Никита Новыйдарсков. – Никита, расскажите о проекте "Вега". Судя по его определению как фонда содействия развитию науки, вы ставите многоцелевые задачи. – Фонд создали с целью объединить индустрию и научный мир. Это соответствует стратегическим приоритетам и ВТБ, и МГУ. Проект очень востребованный. В числе прочего, он нацелен на возрождение школы финансовой математики в России. Мы хотим показать студентам, как их фундаментальные знания и исследования будут применены на практике. Хотим их заинтересовать, привлечь, используя мощнейшую научную базу, основанную на существующих наработках, и новейшие мировые достижения в области финансовой математики. – На кого рассчитана программа Института?– Мы ориентируемся на три факультета МГУ: механико-математический, вычислительной математики и кибернетики и Московскую школу экономики. Их студенты будут подключаться к курсам, подготовленным "Вегой" в рамках своей образовательной программы.Есть три сферы, в которых мы будем работать. Речь о практической пользе для студентов, бизнеса и исследователей. Наши программы – мы запустили их в этом году – будут полезны и тем, кто пойдет в науку, и тем, кто выберет бизнес. Студентов мы сопровождаем с первых курсов обучения. Начиная с третьего курса, будем вводить дополнительные лекции и тематические курсы по финансовой математике. И студенты будут видеть, как свои знания применять на практике. После этого они могут либо продолжить обучение по нашей программе в аспирантуре, либо пойти в бизнес.– То есть, ставка не только на студентов…– Да. Исследователям мы предлагаем делать проекты. Будем организовывать исследовательские группы для работы над актуальными проблемами индустрии. Таким образом, в наших программах будут задействованы студенты, молодые исследователи и – третья группа – люди, которые уже работают в индустрии. Для них мы организуем курсы повышения квалификации, чтобы специалисты держали руку на пульсе мировых тенденций. Мы также намерены поддерживать научные работы студентов, начиная с младших курсов, будем помогать им участвовать в международных конференциях и представлять там свои работы. И они уже смогут стать частью мирового научного сообщества. Еще один важный момент: мы не только предлагаем студентам лекции, в том числе и зарубежных преподавателей-практиков, но и будем организовывать их в специальные научные группы для исследований. И курсовая может развиться в бакалаврскую, потом в научную статью или цикл статей, а далее в диссертацию. Это помимо классических образовательных курсов с занесением их в диплом.– А как проходит образовательная часть? Очно или частично онлайн?– На данный момент мы запустили четыре курса – пока они идут в режиме зум-конференций из-за нестабильной ситуации с ковидом. Хочу отметить, что эти курсы доступны всем, кто на них записался. Они доступны на канале в ютюбе. У нас есть, например, студенты из Петербурга, которые слушают наши лекции. В дальнейшем мы откроем наш учебный портал и будем размещать лекции там. Но ничто не заменит живое общение, и, как только ситуация стабилизируется, обучение будет возвращено в офлайн. Те же преподаватели из-за рубежа начнут приезжать в Россию, читать курсы лекций, проводить семинары. Но лекции мы все равно планируем записывать и выкладывать на нашем портале, чтобы это было доступно всем. Лично я за открытое обучение. Если человек хочет знаний, а не бумажку, почему нет? В России есть некий вакуум в отношении практических знаний в области финансовой математики, и мы хотим его заполнить.– "Институт "Вега" создан в партнерстве с МГУ и на его площадке, что уже говорит о заинтересованности ведущего вуза страны в таком симбиозе…– МГУ хочет работать с бизнесом. У университета очень много программ кооперации с разными компаниями. И там понимают, насколько важно помочь студентам совершить плавный переход от теории к практике, от учебы – к профессиональной жизни. МГУ – это фундаментальное образование, там преподают выдающиеся специалисты, чьи труды – база для того, чем сейчас занимается мир. В зарубежных вузах все очень коммерциализировано, а в МГУ осталось фундаментальное образование. И ВТБ вместе с МГУ хочет по максимуму использовать прикладные аспекты. Чтобы работать не только на науку, но и на бизнес-нужды. И история с фондом хорошо вписывается в стратегию МГУ.– А ВТБ в этом какую видит пользу? Какой отдачи вы ждете от проекта?– Понятно, что банк нацелен на конкретные, прикладные результаты. Смотрите, мы берем студента, сопровождаем его, и через шесть лет это готовый специалист. Это первая сфера нашего влияния. Но важно еще остановить отток кадров. Выпускники мехмата часто уезжают за рубеж, работают там в банках, надеясь получить больше опыта. А мы хотим показать, что можно и здесь этим заниматься. Мы будем платить студентам достойную стипендию, чтобы они на старших курсах не шли работать (обычно не по профессии и в ущерб учебе, просто потому что на обычную стипендию не проживешь). Наши стипендии позволяют концентрироваться на обучении. Но стипендия – это двоякая история. С одной стороны, мы не хотим, чтобы студенты подрабатывали не по профилю, с другой – хотим от них честной отдачи. Если человек активен и результативен, то его усилия должны быть оплачены – это уже фактически работа. Но надо также понимать: если тебе платят высокую стипендию, то за нее спросят.При этом для нас не так важно – пойдут ли выпускники потом в ВТБ, в индустрию или останутся в науке, где будут проводить исследования, на базе которых мы сможем производить высокотехнологичный продукт. Страна в любом случае выиграет.Еще один момент: у нас есть потребность в исследованиях уже сейчас. То есть, мы не готовы ждать студентов полный шестилетний цикл. Поэтому на базе трех названных факультетов МГУ формируются исследовательские лаборатории, чтобы получить результат в обозримом будущем.– Вы также говорили про тех специалистов, кто уже работает…– Да. И это самый быстрый путь. Естественно, рынок меняется, меняется индустрия, и каждый год надо проводить обучающие мероприятия, связанные с изменениями практик. Мы разделили результат на три временных отрезка: то, что мы можем сделать прямо сейчас, то, что рассчитываем получить в ближайшей перспективе (год-два) и то, к чему стремимся в будущем – через 5-10 лет. – Помимо стипендий, вы упомянули участие в зарубежных конференциях с представлением новейших научных разработок– это тоже для студента или аспиранта серьезное подспорье для развития и работы на перспективу, верно?– Участие студентов в зарубежных проектах мы тоже готовы взять на себя. Кстати, мероприятия "Института "Вега" уже сейчас доступны не только учащимся МГУ. Мы организовываем студенческие школы и конференции. К примеру, прямо сейчас – с 19 по 24 апреля – идет наша школу в Сочи совместно с центром "Сириус", для участия в которой отобраны лучшие студенты со всей России. Также планируется летняя школа по финансовой математике на базе МГУ с участием преподавателей, которых приглашает Фонд "Вега".Повторюсь: мы хотим дать студентам инфраструктуру, заинтересовать их – вот человек идет в эту историю, и мы ему показываем, что он нужен, это все для него, для его развития. И такой же отдачи хотим. Хотим построить свое пространство в МГУ, где будет располагаться наш институт. Хотим, чтобы студенты объединялись, обменивались информацией, знаниями. В штате фонда есть комьюнити-менеджер, чья обязанность – сделать так, чтобы вокруг нашего института студенты образовали некое сообщество увлеченных людей. Вот я сказал про школу "Сириус" в Сочи... Студенты знают, какие темы и сюжеты будут обсуждаться на этой конференции, и они сами организовались в группы и проводят обучающие сессии между собой. И мы хотим поддержать и помочь развить эти стремления.– Вот таким вы видите современное студенческое сообщество? Говорят, удаленка сильно расслабила студентов…– Мне кажется, со времен моего студенчества студенты ничуть не изменились. Они всегда очень мотивированы и готовы делать всё. Для многих, кто идет в МГУ, это храм науки. Они хотят, жаждут, у них огонь в глазах. И этот огонь надо поддерживать – это наша основная задача. Мы должны помогать им развиваться, чтоб их надежды оправдались. И, я уверен, наш фонд поспособствует этому. – Кстати, почему вы назвали его "Вега"?– С одной стороны, это технический термин из финансовой математики, который означает чувствительность цены производного продукта по волатильности, с другой, это еще и это название самой яркой звезды в созвездии Лиры, которая, как мы надеемся, скоро станет путеводной для всего финансово-математического сообщества России.

https://ria.ru/20210414/tekhnologii-1728247981.html

https://ria.ru/20210413/bank-1728066258.html

https://ria.ru/20210402/premiya-1603979001.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, университетская наука, мгу имени м. в. ломоносова, втб, новости компаний - экономика