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https://ria.ru/20210419/babish-1729004727.html
Бабиш назвал "неадекватной" реакцию России на высылку дипломатов из Чехии
Бабиш назвал "неадекватной" реакцию России на высылку дипломатов из Чехии
Чешский премьер Андрей Бабиш намерен во вторник обсудить с первым вице-премьером и главой МИД Яном Гамачеком реакцию России на высылку 18 дипломатов из Праги,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T20:47
2021-04-19T20:49
ян гамачек
андрей бабиш
александр петров (посол)
чехия
в мире
россия
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш намерен во вторник обсудить с первым вице-премьером и главой МИД Яном Гамачеком реакцию России на высылку 18 дипломатов из Праги, которую он считает неадекватной."Реакция России (на высылку 18 дипломатов - ред.) была неадекватной. Ведь не мы нанесли ущерб, не мы посылали агентов для диверсий. Это мы во вторник обсудим с Гамачеком", - сказал премьер на брифинге в понедельник.Вечером 17 апреля он сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть ее в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников чешского посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210419/grushko-1728992197.html
https://ria.ru/20210419/babish-1729000229.html
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ян гамачек, андрей бабиш, александр петров (посол), чехия, в мире, россия

Бабиш назвал "неадекватной" реакцию России на высылку дипломатов из Чехии

20:47 19.04.2021 (обновлено: 20:49 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш намерен во вторник обсудить с первым вице-премьером и главой МИД Яном Гамачеком реакцию России на высылку 18 дипломатов из Праги, которую он считает неадекватной.
"Реакция России (на высылку 18 дипломатов - ред.) была неадекватной. Ведь не мы нанесли ущерб, не мы посылали агентов для диверсий. Это мы во вторник обсудим с Гамачеком", - сказал премьер на брифинге в понедельник.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 19:01
В МИД не исключили цепной реакции в ЕС после высылки дипломатов из Чехии
Вечером 17 апреля он сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть ее в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников чешского посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Ян ГамачекАндрей БабишАлександр Петров (посол)ЧехияВ миреРоссия
 
 
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