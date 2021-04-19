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Премьер Чехии Бабиш отказался считать взрыв в Врбетице нападением России
Премьер Чехии Бабиш отказался считать взрыв в Врбетице нападением России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не считает инцидент в деревне Врбетице актом государственного терроризма со стороны России. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T19:59
2021-04-20T01:24
россия
ян гамачек
александр петров (посол)
главное разведывательное управление рф
в мире
андрей бабиш
чехия
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ПРАГА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не считает инцидент в деревне Врбетице актом государственного терроризма со стороны России.На прошлой неделе глава чешского правительства заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году."Речь не шла об акте государственного терроризма, как мы слышали вчера от некоторых политиков. Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Я хотел рассекречивания документа об инциденте. Но расследование продолжается", — сказал Бабиш на брифинге после заседания правительства.Ранее чешские власти выслали из страны 18 российских дипломатов объявил в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
https://ria.ru/20210419/posolstvo-1729004617.html
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россия, ян гамачек, александр петров (посол), главное разведывательное управление рф, в мире, андрей бабиш, чехия

Премьер Чехии Бабиш отказался считать взрыв в Врбетице нападением России

19:59 19.04.2021 (обновлено: 01:24 20.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не считает инцидент в деревне Врбетице актом государственного терроризма со стороны России.
На прошлой неделе глава чешского правительства заявил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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"Речь не шла об акте государственного терроризма, как мы слышали вчера от некоторых политиков. Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Я хотел рассекречивания документа об инциденте. Но расследование продолжается", — сказал Бабиш на брифинге после заседания правительства.
Ранее чешские власти выслали из страны 18 российских дипломатов объявил в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова — якобы, именно они участвовали в организации взрыва на складе. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников посольства Чехии. В МИД назвали обвинения в адрес России абсурдными и голословными.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, скандал вокруг взрыва во Врбетице используется для того, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.
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РоссияЯн ГамачекАлександр Петров (посол)Главное разведывательное управление РФВ миреАндрей БабишЧехия
 
 
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