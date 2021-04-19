https://ria.ru/20210419/avto-1728915856.html

"Ъ": подержанные автомобили в России подорожали быстрее новых

"Ъ": подержанные автомобили в России подорожали быстрее новых

В России выросли цены на подержанные автомобили, причем такие машины подорожали быстрее новых. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на данные... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:47

2021-04-19T12:47

2021-04-19T14:34

fresh auto

россия

lada kalina

авто

bmw 5

авилон

skoda octavia

экономика

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В России выросли цены на подержанные автомобили, причем такие машины подорожали быстрее новых. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на данные "Авто.ру".По подсчетам аналитиков, за первые три месяца 2021 года стоимость подержанных авто увеличилась на 5,2%, в то время как новые выросли в цене на 3,8%. Как пояснил один из экспертов, это вызвано дефицитом новых машин и нежеланием владельцев продавать транспортное средство из-за сокращения доходов."При отсутствии выбора продавцы устанавливают выгодные им ценники, и стоимость трехлетних машин становится выше их исходной цены", — подчеркнул генеральный директор Fresh Auto Денис Мигаль.Глава автомобильной группы "Авилон" Андрей Павлович, в свою очередь, рассказал, что наибольшим спросом пользуются машины до двух-трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином. Их покупают сразу после появления на рынке.Как уточнили в "Авто.ру", быстрее всех на вторичном рынке подорожали Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class. При этом цены на отечественные ВАЗ 2107 и Lada Kalina росли медленно. Ускорение роста цен на подержанные машины началось еще в 2020 году: тогда их стоимость в среднем подскочила на 25%, в то время как новые автомобили подорожали на 15%.

https://ria.ru/20210406/avto-1604378914.html

https://ria.ru/20210116/avtoprodazhi-1593284340.html

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fresh auto, россия, lada kalina, авто, bmw 5, авилон , skoda octavia, экономика