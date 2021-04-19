https://ria.ru/20210419/aviatsiya-1728891738.html

Гражданская авиация Китая восстановилась до доэпидемического уровня

Гражданская авиация Китая восстановилась до доэпидемического уровня

В марте 2021 года сектор гражданской авиации Китая полностью восстановился до доэпидемического уровня, говорится в отраслевом отчете. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:22

2021-04-19T11:22

2021-04-19T11:22

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 19 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В марте 2021 года сектор гражданской авиации Китая полностью восстановился до доэпидемического уровня, говорится в отраслевом отчете.Согласно документу, опубликованному поставщиком услуг в области данных о гражданской авиации VariFlight, среднесуточное количество рейсов во внутренних районах страны за прошлый месяц достигло 12 451, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.В марте из аэропортов Китая в общей сложности вылетело 389 600 самолетов, что на 140,9% больше, чем за тот же период прошлого года.В марте в аэровокзалах страны общее количество взлетов и посадок самолетов выросло на 69% в месячном выражении до 820 тысяч, что почти соответствует доэпидемическому уровню.В прошлом месяце среднесуточный коэффициент загрузки пассажиров достиг 73,2%, что на 11,84% выше среднего уровня в феврале, говорится в отчете.

https://ria.ru/20210416/kitay-1728544265.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика