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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210419/aviatsiya-1728891738.html
Гражданская авиация Китая восстановилась до доэпидемического уровня
Гражданская авиация Китая восстановилась до доэпидемического уровня
В марте 2021 года сектор гражданской авиации Китая полностью восстановился до доэпидемического уровня, говорится в отраслевом отчете. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:22
2021-04-19T11:22
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 19 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В марте 2021 года сектор гражданской авиации Китая полностью восстановился до доэпидемического уровня, говорится в отраслевом отчете.Согласно документу, опубликованному поставщиком услуг в области данных о гражданской авиации VariFlight, среднесуточное количество рейсов во внутренних районах страны за прошлый месяц достигло 12 451, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.В марте из аэропортов Китая в общей сложности вылетело 389 600 самолетов, что на 140,9% больше, чем за тот же период прошлого года.В марте в аэровокзалах страны общее количество взлетов и посадок самолетов выросло на 69% в месячном выражении до 820 тысяч, что почти соответствует доэпидемическому уровню.В прошлом месяце среднесуточный коэффициент загрузки пассажиров достиг 73,2%, что на 11,84% выше среднего уровня в феврале, говорится в отчете.
https://ria.ru/20210416/kitay-1728544265.html
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китай, экономика

Гражданская авиация Китая восстановилась до доэпидемического уровня

11:22 19.04.2021
 
© AFP 2021 / Jade GaoПассажир ждет рейса в Международном аэропорту Пекин Дасин
Пассажир ждет рейса в Международном аэропорту Пекин Дасин - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AFP 2021 / Jade Gao
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МОСКВА, 19 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В марте 2021 года сектор гражданской авиации Китая полностью восстановился до доэпидемического уровня, говорится в отраслевом отчете.
Согласно документу, опубликованному поставщиком услуг в области данных о гражданской авиации VariFlight, среднесуточное количество рейсов во внутренних районах страны за прошлый месяц достигло 12 451, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
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16 апреля, 11:48Россия-Китай: Главное
Рост ВВП Китая в I квартале составил рекордные 18,3%
В марте из аэропортов Китая в общей сложности вылетело 389 600 самолетов, что на 140,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
В марте в аэровокзалах страны общее количество взлетов и посадок самолетов выросло на 69% в месячном выражении до 820 тысяч, что почти соответствует доэпидемическому уровню.
В прошлом месяце среднесуточный коэффициент загрузки пассажиров достиг 73,2%, что на 11,84% выше среднего уровня в феврале, говорится в отчете.
 
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