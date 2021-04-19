https://ria.ru/20210419/aviatsiya-1728891738.html
Гражданская авиация Китая восстановилась до доэпидемического уровня
Гражданская авиация Китая восстановилась до доэпидемического уровня
В марте 2021 года сектор гражданской авиации Китая полностью восстановился до доэпидемического уровня, говорится в отраслевом отчете. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:22
2021-04-19T11:22
2021-04-19T11:22
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728895338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc6fb0b1747b2fb5bd8388fcb87eb076.jpg
МОСКВА, 19 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В марте 2021 года сектор гражданской авиации Китая полностью восстановился до доэпидемического уровня, говорится в отраслевом отчете.Согласно документу, опубликованному поставщиком услуг в области данных о гражданской авиации VariFlight, среднесуточное количество рейсов во внутренних районах страны за прошлый месяц достигло 12 451, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.В марте из аэропортов Китая в общей сложности вылетело 389 600 самолетов, что на 140,9% больше, чем за тот же период прошлого года.В марте в аэровокзалах страны общее количество взлетов и посадок самолетов выросло на 69% в месячном выражении до 820 тысяч, что почти соответствует доэпидемическому уровню.В прошлом месяце среднесуточный коэффициент загрузки пассажиров достиг 73,2%, что на 11,84% выше среднего уровня в феврале, говорится в отчете.
https://ria.ru/20210416/kitay-1728544265.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728895338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f663e5921a47b7448fbc4d703a16b372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика
МОСКВА, 19 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В марте 2021 года сектор гражданской авиации Китая
полностью восстановился до доэпидемического уровня, говорится в отраслевом отчете.
Согласно документу, опубликованному поставщиком услуг в области данных о гражданской авиации VariFlight, среднесуточное количество рейсов во внутренних районах страны за прошлый месяц достигло 12 451, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В марте из аэропортов Китая в общей сложности вылетело 389 600 самолетов, что на 140,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
В марте в аэровокзалах страны общее количество взлетов и посадок самолетов выросло на 69% в месячном выражении до 820 тысяч, что почти соответствует доэпидемическому уровню.
В прошлом месяце среднесуточный коэффициент загрузки пассажиров достиг 73,2%, что на 11,84% выше среднего уровня в феврале, говорится в отчете.