https://ria.ru/20210419/arktika-1728930626.html
Глава Минвостока назвал ключевые направления работы в Арктике
Глава Минвостока назвал ключевые направления работы в Арктике
Ключевые мероприятия плана реализации стратегии развития Арктики связаны с ускоренным развитием экономики, повышением качества жизни людей и обеспечением... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:49
2021-04-19T13:49
2021-04-19T21:24
алексей чекунков
арктика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевые мероприятия плана реализации стратегии развития Арктики связаны с ускоренным развитием экономики, повышением качества жизни людей и обеспечением безопасности, в том числе в международном сотрудничестве, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Правительство РФ ранее утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики. Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу."Комплексность мероприятий единого плана отражает сложность и амбициозность задач, которые стоят перед нами в Арктике. Ключевые из них - это ускоренное развитие экономики, повышение качества жизни людей, обеспечение безопасности в Арктике - от защиты границ до проводки судов по Северному морскому пути, охрана экологии, практическое применение высоких технологий в различных сферах, международное сотрудничество", - сказал Чекунков РИА Новости."Времени на раскачку у нас нет, поэтому большинство основных мероприятий будут реализованы в этом и следующем году", - уточнил он.
https://ria.ru/20210419/arktika-1728875817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей чекунков, арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Ключевые мероприятия плана реализации стратегии развития Арктики связаны с ускоренным развитием экономики, повышением качества жизни людей и обеспечением безопасности, в том числе в международном сотрудничестве, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков
.
Правительство РФ ранее утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики. Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу.
"Комплексность мероприятий единого плана отражает сложность и амбициозность задач, которые стоят перед нами в Арктике. Ключевые из них - это ускоренное развитие экономики, повышение качества жизни людей, обеспечение безопасности в Арктике - от защиты границ до проводки судов по Северному морскому пути, охрана экологии, практическое применение высоких технологий в различных сферах, международное сотрудничество", - сказал Чекунков РИА Новости.
"Времени на раскачку у нас нет, поэтому большинство основных мероприятий будут реализованы в этом и следующем году", - уточнил он.