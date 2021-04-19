https://ria.ru/20210419/arktika-1728930626.html

Глава Минвостока назвал ключевые направления работы в Арктике

Глава Минвостока назвал ключевые направления работы в Арктике

Ключевые мероприятия плана реализации стратегии развития Арктики связаны с ускоренным развитием экономики, повышением качества жизни людей и обеспечением... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:49

2021-04-19T13:49

2021-04-19T21:24

алексей чекунков

арктика

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевые мероприятия плана реализации стратегии развития Арктики связаны с ускоренным развитием экономики, повышением качества жизни людей и обеспечением безопасности, в том числе в международном сотрудничестве, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Правительство РФ ранее утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики. Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу."Комплексность мероприятий единого плана отражает сложность и амбициозность задач, которые стоят перед нами в Арктике. Ключевые из них - это ускоренное развитие экономики, повышение качества жизни людей, обеспечение безопасности в Арктике - от защиты границ до проводки судов по Северному морскому пути, охрана экологии, практическое применение высоких технологий в различных сферах, международное сотрудничество", - сказал Чекунков РИА Новости."Времени на раскачку у нас нет, поэтому большинство основных мероприятий будут реализованы в этом и следующем году", - уточнил он.

https://ria.ru/20210419/arktika-1728875817.html

арктика

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алексей чекунков, арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)