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Глава Минвостока назвал ключевые направления работы в Арктике
Глава Минвостока назвал ключевые направления работы в Арктике
Ключевые мероприятия плана реализации стратегии развития Арктики связаны с ускоренным развитием экономики, повышением качества жизни людей и обеспечением... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:49
2021-04-19T21:24
алексей чекунков
арктика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевые мероприятия плана реализации стратегии развития Арктики связаны с ускоренным развитием экономики, повышением качества жизни людей и обеспечением безопасности, в том числе в международном сотрудничестве, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Правительство РФ ранее утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики. Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу."Комплексность мероприятий единого плана отражает сложность и амбициозность задач, которые стоят перед нами в Арктике. Ключевые из них - это ускоренное развитие экономики, повышение качества жизни людей, обеспечение безопасности в Арктике - от защиты границ до проводки судов по Северному морскому пути, охрана экологии, практическое применение высоких технологий в различных сферах, международное сотрудничество", - сказал Чекунков РИА Новости."Времени на раскачку у нас нет, поэтому большинство основных мероприятий будут реализованы в этом и следующем году", - уточнил он.
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алексей чекунков, арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

Глава Минвостока назвал ключевые направления работы в Арктике

13:49 19.04.2021 (обновлено: 21:24 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевые мероприятия плана реализации стратегии развития Арктики связаны с ускоренным развитием экономики, повышением качества жизни людей и обеспечением безопасности, в том числе в международном сотрудничестве, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Правительство РФ ранее утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики. Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу.
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Вчера, 09:05
Правительство утвердило план по реализации стратегии развития Арктики
"Комплексность мероприятий единого плана отражает сложность и амбициозность задач, которые стоят перед нами в Арктике. Ключевые из них - это ускоренное развитие экономики, повышение качества жизни людей, обеспечение безопасности в Арктике - от защиты границ до проводки судов по Северному морскому пути, охрана экологии, практическое применение высоких технологий в различных сферах, международное сотрудничество", - сказал Чекунков РИА Новости.
"Времени на раскачку у нас нет, поэтому большинство основных мероприятий будут реализованы в этом и следующем году", - уточнил он.
 
Алексей ЧекунковАрктикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
 
 
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