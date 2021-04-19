https://ria.ru/20210419/arest-1728967752.html

Суд арестовал деньги и недвижимость по делу Белозерцева

Суд арестовал деньги и недвижимость по делу Белозерцева

Наложен арест на недвижимость в Ялте, Московской и Пензенской областях, принадлежащую фигурантам дела экс-губернатора Ивана Белозерцева и их родственникам,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:46

2021-04-19T16:46

2021-04-19T16:46

дело ивана белозерцева

борис шпигель

владимир путин

ялта

московская область (подмосковье)

пензенская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602324587_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_09487be8127f31b326e166396e96ed48.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наложен арест на недвижимость в Ялте, Московской и Пензенской областях, принадлежащую фигурантам дела экс-губернатора Ивана Белозерцева и их родственникам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская."Разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте", - сказала она.Софинская уточнила, что имущество принадлежит Белозерцеву, его родственникам, а также супругам Шпигель.Бывший губернатор Пензенской области Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Защита экс-губернатора признает, что тот получил 20 миллионов рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html

https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604411300.html

ялта

московская область (подмосковье)

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, борис шпигель, владимир путин, ялта, московская область (подмосковье), пензенская область, происшествия