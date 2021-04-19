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Суд арестовал деньги и недвижимость по делу Белозерцева
Суд арестовал деньги и недвижимость по делу Белозерцева
Наложен арест на недвижимость в Ялте, Московской и Пензенской областях, принадлежащую фигурантам дела экс-губернатора Ивана Белозерцева и их родственникам,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:46
2021-04-19T16:46
дело ивана белозерцева
борис шпигель
владимир путин
ялта
московская область (подмосковье)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наложен арест на недвижимость в Ялте, Московской и Пензенской областях, принадлежащую фигурантам дела экс-губернатора Ивана Белозерцева и их родственникам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская."Разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте", - сказала она.Софинская уточнила, что имущество принадлежит Белозерцеву, его родственникам, а также супругам Шпигель.Бывший губернатор Пензенской области Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Защита экс-губернатора признает, что тот получил 20 миллионов рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html
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ялта
московская область (подмосковье)
пензенская область
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дело ивана белозерцева, борис шпигель, владимир путин, ялта, московская область (подмосковье), пензенская область, происшествия

Суд арестовал деньги и недвижимость по делу Белозерцева

16:46 19.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения губернатору Пензенской области И. Белозерцеву
Избрание меры пресечения губернатору Пензенской области И. Белозерцеву - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наложен арест на недвижимость в Ялте, Московской и Пензенской областях, принадлежащую фигурантам дела экс-губернатора Ивана Белозерцева и их родственникам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
"Разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте", - сказала она.
Софинская уточнила, что имущество принадлежит Белозерцеву, его родственникам, а также супругам Шпигель.
Бывший губернатор Пензенской области Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 10:50
В ОНК рассказали, чем Белозерцев занимается в СИЗО
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Защита экс-губернатора признает, что тот получил 20 миллионов рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на экране монитора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Дело Ивана БелозерцеваБорис ШпигельВладимир ПутинЯлтаМосковская область (Подмосковье)Пензенская областьПроисшествия
 
 
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