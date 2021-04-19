https://ria.ru/20210419/arest-1728879789.html

В Кузбассе арестовали мужчину, прижигавшего утюгом руки и ноги пасынку

В Кузбассе арестовали мужчину, прижигавшего утюгом руки и ноги пасынку

Суд в Кузбассе арестовал на два месяца отчима, обвиняемого в истязании своего пасынка, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:45

2021-04-19T09:45

2021-04-19T09:45

россия

новокузнецкий район

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

КЕМЕРОВО, 19 апр - РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал на два месяца отчима, обвиняемого в истязании своего пасынка, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.Ведомство сообщало, что 32-летний мужчина в Новокузнецком районе Кемеровской области прижигал 11-летнему пасынку утюгом руки и ноги, было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Ребенок был изъят из семьи и госпитализирован."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… на два месяца", – заявили в СУСК.По информации следствия, отчим со следствием сотрудничает, вину признал.

https://ria.ru/20210209/kuban-1596668604.html

россия

новокузнецкий район

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия