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В Кузбассе арестовали мужчину, прижигавшего утюгом руки и ноги пасынку
В Кузбассе арестовали мужчину, прижигавшего утюгом руки и ноги пасынку
Суд в Кузбассе арестовал на два месяца отчима, обвиняемого в истязании своего пасынка, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:45
2021-04-19T09:45
россия
новокузнецкий район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 апр - РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал на два месяца отчима, обвиняемого в истязании своего пасынка, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.Ведомство сообщало, что 32-летний мужчина в Новокузнецком районе Кемеровской области прижигал 11-летнему пасынку утюгом руки и ноги, было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Ребенок был изъят из семьи и госпитализирован."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… на два месяца", – заявили в СУСК.По информации следствия, отчим со следствием сотрудничает, вину признал.
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россия, новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе арестовали мужчину, прижигавшего утюгом руки и ноги пасынку

09:45 19.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : СК РФ
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КЕМЕРОВО, 19 апр - РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал на два месяца отчима, обвиняемого в истязании своего пасынка, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Ведомство сообщало, что 32-летний мужчина в Новокузнецком районе Кемеровской области прижигал 11-летнему пасынку утюгом руки и ноги, было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Ребенок был изъят из семьи и госпитализирован.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… на два месяца", – заявили в СУСК.
По информации следствия, отчим со следствием сотрудничает, вину признал.
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