https://ria.ru/20210419/appetit-1728865195.html

Почему вредно перебивать аппетит?

Почему вредно перебивать аппетит?

Почему опасно перебивать аппетит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T04:15

2021-04-19T04:15

2021-04-19T04:15

аппетит

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почему опасно перебивать аппетит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.Перекусывать между основными приемами пищи – неправильный и опасный стереотип пищевого поведения. Когда люди едят, "не приходя в сознание", не замечая, что и в каком количестве поглощают, они в результате съедают большое количество еды с большой калорийностью, предупредил Сергей Обложко и объяснил, почему это вредно.Но и фруктовый перекус не менее вреден, он действует по такому же принципу и тоже провоцируют последующий приступ переедания, рассказал Сергей Обложко. Поэтому, по его словам, не стоит следовать рекомендации: проголодался – съешь яблоко, чтобы отвлечься. "По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде. Если мы спросим человека, почему он так много съел, он скажет: "Потому что я безвольное чудовище". А после выяснится, что 20 минут назад он съел яблоко на голодный желудок. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны", – предупредил врач. Он подчеркнул, что во время перекусов даже полезными продуктами люди ухитряются съесть очень много. Лучше сесть за стол и поесть сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило хотя бы на ближайшие 3-4 часа до следующего приема пищи. "Еда на бегу, на скаку не очень полезна и приводит к нарушению пищевого поведения, к ожирению", – сказал Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210416/uzhin-1728536650.html

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2021

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аппетит, общество