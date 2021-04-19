Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/appetit-1728865195.html
Почему вредно перебивать аппетит?
Почему вредно перебивать аппетит?
Почему опасно перебивать аппетит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T04:15
2021-04-19T04:15
аппетит
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156045/10/1560451019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79016838dea47c759f67834cf84ab45f.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почему опасно перебивать аппетит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.Перекусывать между основными приемами пищи – неправильный и опасный стереотип пищевого поведения. Когда люди едят, "не приходя в сознание", не замечая, что и в каком количестве поглощают, они в результате съедают большое количество еды с большой калорийностью, предупредил Сергей Обложко и объяснил, почему это вредно.Но и фруктовый перекус не менее вреден, он действует по такому же принципу и тоже провоцируют последующий приступ переедания, рассказал Сергей Обложко. Поэтому, по его словам, не стоит следовать рекомендации: проголодался – съешь яблоко, чтобы отвлечься. "По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде. Если мы спросим человека, почему он так много съел, он скажет: "Потому что я безвольное чудовище". А после выяснится, что 20 минут назад он съел яблоко на голодный желудок. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны", – предупредил врач. Он подчеркнул, что во время перекусов даже полезными продуктами люди ухитряются съесть очень много. Лучше сесть за стол и поесть сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило хотя бы на ближайшие 3-4 часа до следующего приема пищи. "Еда на бегу, на скаку не очень полезна и приводит к нарушению пищевого поведения, к ожирению", – сказал Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20210416/uzhin-1728536650.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156045/10/1560451019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_836017ba695794b108589d5f22739db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аппетит, общество

Почему вредно перебивать аппетит?

04:15 19.04.2021
 
© Depositphotos / nd3000Пара ест пиццу
Пара ест пиццу - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Depositphotos / nd3000
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почему опасно перебивать аппетит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.
Перекусывать между основными приемами пищи – неправильный и опасный стереотип пищевого поведения. Когда люди едят, "не приходя в сознание", не замечая, что и в каком количестве поглощают, они в результате съедают большое количество еды с большой калорийностью, предупредил Сергей Обложко и объяснил, почему это вредно.
"С одной стороны, потому что это лишние калории, а с другой стороны, жирное и сладкое, например, может вызывать выброс инсулина, провоцирующий в дальнейшем большую тягу к еде. Часто человек съедает что-то углеводное, в ответ на это в организме выделяется инсулин, а так как не было полноценного приема пищи, уровень глюкозы в крови падает, возникает гипогликемия, начинается еще более неправильное пищевое поведение, переедание", – уточнил врач-диетолог.
Но и фруктовый перекус не менее вреден, он действует по такому же принципу и тоже провоцируют последующий приступ переедания, рассказал Сергей Обложко. Поэтому, по его словам, не стоит следовать рекомендации: проголодался – съешь яблоко, чтобы отвлечься.
"По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде. Если мы спросим человека, почему он так много съел, он скажет: "Потому что я безвольное чудовище". А после выяснится, что 20 минут назад он съел яблоко на голодный желудок. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны", – предупредил врач.
Он подчеркнул, что во время перекусов даже полезными продуктами люди ухитряются съесть очень много. Лучше сесть за стол и поесть сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило хотя бы на ближайшие 3-4 часа до следующего приема пищи.
"Еда на бегу, на скаку не очень полезна и приводит к нарушению пищевого поведения, к ожирению", – сказал Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.
Индейка под соусом - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 11:15ЗОЖ
Диетолог рассказала, из чего должен состоять правильный ужин
 
аппетитОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
11:51Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
11:47Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
11:45Среди высланных из России дипломатов оказался заместитель посла Чехии
Лента новостейМолния