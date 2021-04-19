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Почему вредно перебивать аппетит?
Почему вредно перебивать аппетит?
Почему опасно перебивать аппетит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T04:15
2021-04-19T04:15
2021-04-19T04:15
аппетит
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почему опасно перебивать аппетит, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.Перекусывать между основными приемами пищи – неправильный и опасный стереотип пищевого поведения. Когда люди едят, "не приходя в сознание", не замечая, что и в каком количестве поглощают, они в результате съедают большое количество еды с большой калорийностью, предупредил Сергей Обложко и объяснил, почему это вредно.Но и фруктовый перекус не менее вреден, он действует по такому же принципу и тоже провоцируют последующий приступ переедания, рассказал Сергей Обложко. Поэтому, по его словам, не стоит следовать рекомендации: проголодался – съешь яблоко, чтобы отвлечься. "По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде. Если мы спросим человека, почему он так много съел, он скажет: "Потому что я безвольное чудовище". А после выяснится, что 20 минут назад он съел яблоко на голодный желудок. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны", – предупредил врач. Он подчеркнул, что во время перекусов даже полезными продуктами люди ухитряются съесть очень много. Лучше сесть за стол и поесть сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило хотя бы на ближайшие 3-4 часа до следующего приема пищи. "Еда на бегу, на скаку не очень полезна и приводит к нарушению пищевого поведения, к ожирению", – сказал Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.
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аппетит, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Почему опасно перебивать аппетит
, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.
Перекусывать между основными приемами пищи – неправильный и опасный стереотип пищевого поведения. Когда люди едят, "не приходя в сознание", не замечая, что и в каком количестве поглощают, они в результате съедают большое количество еды с большой калорийностью, предупредил Сергей Обложко и объяснил, почему это вредно.
"С одной стороны, потому что это лишние калории, а с другой стороны, жирное и сладкое, например, может вызывать выброс инсулина, провоцирующий в дальнейшем большую тягу к еде. Часто человек съедает что-то углеводное, в ответ на это в организме выделяется инсулин, а так как не было полноценного приема пищи, уровень глюкозы в крови падает, возникает гипогликемия, начинается еще более неправильное пищевое поведение, переедание", – уточнил врач-диетолог.
Но и фруктовый перекус не менее вреден, он действует по такому же принципу и тоже провоцируют последующий приступ переедания, рассказал Сергей Обложко. Поэтому, по его словам, не стоит следовать рекомендации: проголодался – съешь яблоко, чтобы отвлечься.
"По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде. Если мы спросим человека, почему он так много съел, он скажет: "Потому что я безвольное чудовище". А после выяснится, что 20 минут назад он съел яблоко на голодный желудок. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны", – предупредил врач.
Он подчеркнул, что во время перекусов даже полезными продуктами люди ухитряются съесть очень много. Лучше сесть за стол и поесть сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило хотя бы на ближайшие 3-4 часа до следующего приема пищи.
"Еда на бегу, на скаку не очень полезна и приводит к нарушению пищевого поведения, к ожирению", – сказал Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.