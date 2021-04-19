https://ria.ru/20210419/aktsii-1728940558.html

Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции

Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции

Генпрокуратура РФ на фоне призывов сторонников Алексея Навального предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:38

2021-04-19T14:38

2021-04-19T14:51

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

покров

россия

генеральная прокуратура рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543449_0:152:3021:1851_1920x0_80_0_0_0894df03acac3c38a25ad4dbb42b92f6.jpg

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Генпрокуратура РФ на фоне призывов сторонников Алексея Навального предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях."В связи с распространением в сети призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими ( ФБК*, ФЗПГ*, "Штабы Навального"), Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - говорится в релизе.Отмечается, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ и грозят административным арестом.Кроме того, заявляют в Генпрокуратуре, отказ интернет-компаний и владельцев сайтов удалять такие призывы подпадает под статью 13.41 КоАП."В сети уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ. Размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ", - уточняется в сообщении.Вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность, отметили в прокуратуре, образует состав статей 150 и 151.2 УК РФ, напомнили в ведомстве."Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ", - пояснили в Генпрокуратуре.Сегодня же МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.Навальный, которому Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии, содержится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Ранее он неоднократно жаловался на боли в ноге и спине и в итоге объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача".Во ФСИН называли состояние Навального "удовлетворительным и стабильным", отмечая, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Тем не менее сегодня ведомство объявило о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных. Его состояние врачи, по данным ФСИН, по-прежнему оценивают как удовлетворительное.Накануне и после оглашения решения суда по Навальному в январе-феврале в Москве и других городах России прошло несколько несогласованных акций в поддержку блогера, которые обернулись столкновениями с правоохранительными органами и массовыми задержаниями. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.* Включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html

https://ria.ru/20210419/aktsii-1728926684.html

москва

покров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, покров, россия, генеральная прокуратура рф, общество