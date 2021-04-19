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Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции
Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции
Генпрокуратура РФ на фоне призывов сторонников Алексея Навального предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:38
2021-04-19T14:51
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
покров
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Генпрокуратура РФ на фоне призывов сторонников Алексея Навального предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях."В связи с распространением в сети призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими ( ФБК*, ФЗПГ*, "Штабы Навального"), Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - говорится в релизе.Отмечается, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ и грозят административным арестом.Кроме того, заявляют в Генпрокуратуре, отказ интернет-компаний и владельцев сайтов удалять такие призывы подпадает под статью 13.41 КоАП."В сети уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ. Размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ", - уточняется в сообщении.Вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность, отметили в прокуратуре, образует состав статей 150 и 151.2 УК РФ, напомнили в ведомстве."Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ", - пояснили в Генпрокуратуре.Сегодня же МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.Навальный, которому Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии, содержится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Ранее он неоднократно жаловался на боли в ноге и спине и в итоге объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача".Во ФСИН называли состояние Навального "удовлетворительным и стабильным", отмечая, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Тем не менее сегодня ведомство объявило о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных. Его состояние врачи, по данным ФСИН, по-прежнему оценивают как удовлетворительное.Накануне и после оглашения решения суда по Навальному в январе-феврале в Москве и других городах России прошло несколько несогласованных акций в поддержку блогера, которые обернулись столкновениями с правоохранительными органами и массовыми задержаниями. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.* Включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, покров, россия, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции

14:38 19.04.2021 (обновлено: 14:51 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Генпрокуратура РФ на фоне призывов сторонников Алексея Навального предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.
"В связи с распространением в сети призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими ( ФБК*, ФЗПГ*, "Штабы Навального"), Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - говорится в релизе.
Отмечается, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ и грозят административным арестом.
Кроме того, заявляют в Генпрокуратуре, отказ интернет-компаний и владельцев сайтов удалять такие призывы подпадает под статью 13.41 КоАП.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
12:49
МВД призвало россиян не ходить на несогласованные акции
"В сети уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ. Размещение призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ", - уточняется в сообщении.
Вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность, отметили в прокуратуре, образует состав статей 150 и 151.2 УК РФ, напомнили в ведомстве.
"Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ", - пояснили в Генпрокуратуре.
Сегодня же МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.
Навальный, которому Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии, содержится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Ранее он неоднократно жаловался на боли в ноге и спине и в итоге объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача".
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
13:32
В Кремле прокомментировали призывы к участию в несогласованных акциях
Во ФСИН называли состояние Навального "удовлетворительным и стабильным", отмечая, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Тем не менее сегодня ведомство объявило о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных. Его состояние врачи, по данным ФСИН, по-прежнему оценивают как удовлетворительное.
Накануне и после оглашения решения суда по Навальному в январе-феврале в Москве и других городах России прошло несколько несогласованных акций в поддержку блогера, которые обернулись столкновениями с правоохранительными органами и массовыми задержаниями. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.
* Включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Ив РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПокровРоссияГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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