https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html
МВД призвало россиян не ходить на несогласованные акции
МВД призвало россиян не ходить на несогласованные акции
Министерство внутренних дел призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест их проведения. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:49
2021-04-19T12:49
2021-04-19T13:26
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест их проведения.В ведомстве считают, что возможны "провокации со стороны деструктивно настроенных лиц"."Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности", — добавляется в релизе.Отдельно в министерстве напомнили о риске заражения коронавирусом, а также рекомендовали предостеречь от участия в несогласованных мероприятиях подростков.После январских митингов возбуждены многочисленные административные и уголовные дела о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков и по другим статьям.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел
призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест их проведения.
В ведомстве считают, что возможны "провокации со стороны деструктивно настроенных лиц".
"Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности", — добавляется в релизе.
Отдельно в министерстве напомнили о риске заражения коронавирусом, а также рекомендовали предостеречь от участия в несогласованных мероприятиях подростков.
После январских митингов возбуждены многочисленные административные и уголовные дела о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков и по другим статьям.