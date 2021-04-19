https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html

МВД призвало россиян не ходить на несогласованные акции

МВД призвало россиян не ходить на несогласованные акции

Министерство внутренних дел призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест их проведения. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:49

2021-04-19T12:49

2021-04-19T13:26

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест их проведения.В ведомстве считают, что возможны "провокации со стороны деструктивно настроенных лиц"."Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности", — добавляется в релизе.Отдельно в министерстве напомнили о риске заражения коронавирусом, а также рекомендовали предостеречь от участия в несогласованных мероприятиях подростков.После январских митингов возбуждены многочисленные административные и уголовные дела о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков и по другим статьям.

https://ria.ru/20210414/prigovor-1728309720.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество