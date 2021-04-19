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Чехия исключила "Росатом" из кандидатов на строительство АЭС
Чехия исключила "Росатом" из кандидатов на строительство АЭС
Члены правительства Чехии единогласно решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:44
2021-04-19T19:55
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чехия
в мире
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Члены правительства Чехии единогласно решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны, сообщил чешский вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек."Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС "Дукованы" остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма "Росатом" в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере", - сказал Гавличек на брифинге в понедельник.Победитель тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.Вечером 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть ее в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/zakharova-1728995517.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире

Чехия исключила "Росатом" из кандидатов на строительство АЭС

19:44 19.04.2021 (обновлено: 19:55 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Члены правительства Чехии единогласно решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны, сообщил чешский вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.
"Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС "Дукованы" остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма "Росатом" в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере", - сказал Гавличек на брифинге в понедельник.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Победитель тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.
Вечером 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть ее в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЧехияВ мире
 
 
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