https://ria.ru/20210419/aes-1728998224.html

Чехия исключила "Росатом" из кандидатов на строительство АЭС

Чехия исключила "Росатом" из кандидатов на строительство АЭС

Члены правительства Чехии единогласно решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:44

2021-04-19T19:44

2021-04-19T19:55

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

в мире

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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Члены правительства Чехии единогласно решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны, сообщил чешский вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек."Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС "Дукованы" остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма "Росатом" в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере", - сказал Гавличек на брифинге в понедельник.Победитель тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.Вечером 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть ее в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/zakharova-1728995517.html

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728937838.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире