https://ria.ru/20210418/zhurnalist-1728777296.html

Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать

Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать

Украинцы не спешат записываться в армию, при этом молодые люди в случае конфликта предпочтут просто покинуть страну, об этом пишет журналист львовского издания... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T06:58

2021-04-18T06:58

2021-04-18T07:24

руслан хомчак

донбасс

вооруженные силы украины

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Украинцы не спешат записываться в армию, при этом молодые люди в случае конфликта предпочтут просто покинуть страну, об этом пишет журналист львовского издания Zaxid.net Станислав Безушко.Автор материала напомнил о случае с депутатом партии "Слуга народа" Анной Колесник, которая во время заслушивания доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака отправила в мессенджере сообщение: "Нужно валить из страны"."Но вопрос сейчас не только в ней, а в готовности всего общества к войне. Фраза "Надо валить из этой страны" — это о реальном состоянии готовности большинства украинцев к сопротивлению. Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: "война — это политические игры", а кто-то все-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше", - посетовал он.По его мнению, подобные фразы можно услышать в разных дискуссиях и обсуждениях, в том числе и от "патриотов", при этом чаще всего они звучат от молодых людей в возрасте от шестнадцати до тридцати лет, которые считают, что в случае войны надо ехать за границу.Безушко добавил, что еще несколько недель назад сторонники легализации огнестрельного оружия в стране рассказывали о своих планах защищать Украину в случае "российского вторжения", однако на данный момент очередей из желающих у комиссариатов не наблюдается.Как пишет автор, демотивацией и дискредитацией военных занимаются сами же украинцы, некоторые лидеры мнений, политики и даже бывшие участники боевых действий. При этом безопасность и целостность государства превратились для многих в политический инструмент для достижения своих целей."Довольно легко защищать Украину от России во Львове, избивая уличных музыкантов или рассказывая, как должны действовать украинские военные в окопах. Но от пустословия до реальных действий очень далеко", - заключил Безушко.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210417/germaniya-1728700561.html

https://ria.ru/20210417/tekhnika-1728724824.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

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руслан хомчак, донбасс, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, в мире