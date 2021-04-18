https://ria.ru/20210418/zeman-1728805787.html

Президент Чехии прокомментирует инцидент в Врбетице

Президент Чехии прокомментирует инцидент в Врбетице

Чешский президент Милош Земан выскажется 25 апреля по поводу инцидента со взрывом склада боеприпасов в Врбетице, в организации которого подозреваются агенты... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T13:11

2021-04-18T13:11

2021-04-18T13:11

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милош земан

чехия

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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан выскажется 25 апреля по поводу инцидента со взрывом склада боеприпасов в Врбетице, в организации которого подозреваются агенты российских спецслужб, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек."Более подробное высказывание (президента Земана) прозвучит в воскресенье 25 апреля в передаче Partie (пражского ТВ-канала CNN Prima News)", - сообщил Овчачек.Ранее, в субботу вечером, Овчачек сообщил, что Земан имеет подробную информацию об инциденте от премьера Андрея Бабиша и главы МИД Яна Гамачека. Как подчеркнул пресс-секретарь, "высшие государственные руководители действуют согласованно".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728803589.html

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россия, милош земан, чехия, в мире