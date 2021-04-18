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Президент Чехии прокомментирует инцидент в Врбетице
Президент Чехии прокомментирует инцидент в Врбетице
Чешский президент Милош Земан выскажется 25 апреля по поводу инцидента со взрывом склада боеприпасов в Врбетице, в организации которого подозреваются агенты... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T13:11
2021-04-18T13:11
россия
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан выскажется 25 апреля по поводу инцидента со взрывом склада боеприпасов в Врбетице, в организации которого подозреваются агенты российских спецслужб, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек."Более подробное высказывание (президента Земана) прозвучит в воскресенье 25 апреля в передаче Partie (пражского ТВ-канала CNN Prima News)", - сообщил Овчачек.Ранее, в субботу вечером, Овчачек сообщил, что Земан имеет подробную информацию об инциденте от премьера Андрея Бабиша и главы МИД Яна Гамачека. Как подчеркнул пресс-секретарь, "высшие государственные руководители действуют согласованно".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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россия, милош земан, чехия, в мире

Президент Чехии прокомментирует инцидент в Врбетице

13:11 18.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан выскажется 25 апреля по поводу инцидента со взрывом склада боеприпасов в Врбетице, в организации которого подозреваются агенты российских спецслужб, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек.
"Более подробное высказывание (президента Земана) прозвучит в воскресенье 25 апреля в передаче Partie (пражского ТВ-канала CNN Prima News)", - сообщил Овчачек.
Ранее, в субботу вечером, Овчачек сообщил, что Земан имеет подробную информацию об инциденте от премьера Андрея Бабиша и главы МИД Яна Гамачека. Как подчеркнул пресс-секретарь, "высшие государственные руководители действуют согласованно".
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
Прага - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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