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https://ria.ru/20210418/zakharova-1728852551.html
Захарова: Чехия пыталась перекрыть информацию о перевороте в Белоруссии
Захарова: Чехия пыталась перекрыть информацию о перевороте в Белоруссии
Захарова: Чехия пыталась перекрыть информацию о перевороте в Белоруссии
2021-04-18T21:56
2021-04-18T22:04
мария захарова
андрей бабиш
александр петров (посол)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
белоруссия
сша
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Новости о высылке российских дипломатов из Чехии должны были оттеснить в информационном поле сообщения о раскрытии планов готовившегося в Белоруссии государственного переворота, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Складывается абсолютное ощущение - а оно подкреплено фактическим материалом, - что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нашим западным партнерам нужно было сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны Российской Федерации, так со стороны Республики Беларусь относительно... плана по конституционному перевороту (в Белоруссии)", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос ведущего о том, можно ли назвать "операцией прикрытия" такое поведение, когда через час после раскрытия плана переворота в Белоруссии "выступила Прага".Дипломат добавила, что согласна с экспертами, которые увидели эту взаимосвязь, и уточнила, что чешские власти понимали, какие последствия вызовут подобные действия."Они не могли не понимать, какая будет реакция, потому что их действия карикатурны. Зачем они это делают? Потому что любой ценой нужно отвести внимание от фактологической информации... Все, что было опубликовано по линии и российских компетентных органов, и соответствующих структур Беларуси, и заявления ее президента - вот эта часть была основана на фактах. Ее нужно было перекрыть", - заявила официальный представитель МИД РФ.Белорусский президент Алексендр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.В тот же день премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/zakharova-1728842148.html
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мария захарова, андрей бабиш, александр петров (посол), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире

Захарова: Чехия пыталась перекрыть информацию о перевороте в Белоруссии

21:56 18.04.2021 (обновлено: 22:04 18.04.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Захарова: Чехия пыталась перекрыть информацию о перевороте в Белоруссии
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Новости о высылке российских дипломатов из Чехии должны были оттеснить в информационном поле сообщения о раскрытии планов готовившегося в Белоруссии государственного переворота, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Складывается абсолютное ощущение - а оно подкреплено фактическим материалом, - что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нашим западным партнерам нужно было сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны Российской Федерации, так со стороны Республики Беларусь относительно... плана по конституционному перевороту (в Белоруссии)", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос ведущего о том, можно ли назвать "операцией прикрытия" такое поведение, когда через час после раскрытия плана переворота в Белоруссии "выступила Прага".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 19:57
Захарова объяснила, зачем Запад навязывает миру истерию и тревоги
Дипломат добавила, что согласна с экспертами, которые увидели эту взаимосвязь, и уточнила, что чешские власти понимали, какие последствия вызовут подобные действия.
"Они не могли не понимать, какая будет реакция, потому что их действия карикатурны. Зачем они это делают? Потому что любой ценой нужно отвести внимание от фактологической информации... Все, что было опубликовано по линии и российских компетентных органов, и соответствующих структур Беларуси, и заявления ее президента - вот эта часть была основана на фактах. Ее нужно было перекрыть", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Белорусский президент Алексендр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
Планирование военного переворота в Белоруссии. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.
В тот же день премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
 
Мария ЗахароваАндрей БабишАлександр Петров (посол)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБелоруссияСШАВ мире
 
 
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