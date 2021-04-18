https://ria.ru/20210418/zakharova-1728840233.html

МИД пообещал в ближайшее время ответить Чехии на высылку дипломатов

МИД пообещал в ближайшее время ответить Чехии на высылку дипломатов

З

2021-04-18T19:25

2021-04-18T19:25

2021-04-18T19:33

россия

мария захарова

андрей бабиш

александр петров (посол)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид чехии

чехия

прага

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в ближайшее время озвучит ответные меры на высылку сотрудников посольства в Чехии."Давайте не будем забегать вперед, впереди рабочая неделя. Важно было четко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их, я думаю, в ближайшее время", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос ведущего о степени жесткости ответных мер России на высылку дипломатов из Чехии.Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

https://ria.ru/20210418/mid-1728838281.html

https://ria.ru/20210418/praga-1728838597.html

россия

чехия

прага

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россия, мария захарова, андрей бабиш, александр петров (посол), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, чехия, прага, в мире