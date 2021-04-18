Захарова объяснила, почему Запад нагнетает истерию и тревогу в мире
18:57 18.04.2021 (обновлено: 21:39 18.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные партнеры намеренно хотят навязать всему миру ощущение тревожности, чтобы скрыть груз собственных проблем.
"Наши западные партнеры хотят навязать всему миру ощущение тревожности... нагнетание истерии, нагнетание ощущения тревожности. Делается это намеренно... специально... Ответ понятен. Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 1".
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По словам дипломата, только за последние 10 дней большое количество материалов было посвящено якобы "началу агрессии России в отношении Украины".
"Так и писали, ровно в этих словах и выражениях. Мало того... использовали постановочные кадры, выдавая украинскую технику, в частности танки, за российские, выдавая украинские железнодорожные станции за российские и выдавая это за намерение России или уже как свершившийся факт, якобы начало некой агрессивной кампании нашей страны в отношении Украины", - отметила Захарова.