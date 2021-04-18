https://ria.ru/20210418/zaderzhaniya-1728830583.html

На акциях протеста в Хельсинки задержали 17 человек

На акциях протеста в Хельсинки задержали 17 человек

Несколько акций прошло в воскресенье в Хельсинки против COVID-ограничений, задержаны 17 человек, сообщает полиция города. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T17:27

2021-04-18T17:27

2021-04-18T19:00

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр - РИА Новости. Несколько акций прошло в воскресенье в Хельсинки против COVID-ограничений, задержаны 17 человек, сообщает полиция города.Одиночные пикеты, где участвовали шесть человек, прошли на площади у центрального железнодорожного вокзала и органы правопорядка о них были проинформированы."В воскресенье, 18 апреля, прошла демонстрация против COVID-ограничений, о которой полицию Хельсинки заранее не уведомили. Не все протестующие выполнили приказ полиции разойтись. Полиция арестовала 17 протестующих. Из них 14 человек оштрафованы за сопротивление полиции и двое - за противодействие властям", - говорится в сообщении полиции.По оценкам полиции, в шествии приняли участие около 200-300 человек, и оно стало продолжением акций протеста 20 марта и 10 апреля.По итогам мартовского мероприятия полиция проводит расследование в отношении 46 человек, часть из которых уже оштрафована.

https://ria.ru/20210417/protest-1728767594.html

https://ria.ru/20210411/zaderzhaniya-1727808227.html

хельсинки

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирусы, хельсинки, в мире