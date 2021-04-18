https://ria.ru/20210418/yaponiya-1728822432.html

Японские ученые нашли способ эффективного поглощения стронция

Японские ученые нашли способ эффективного поглощения стронция

Ученые из Национального японского агентства по атомной энергии нашли эффективный способ поглощения стронция с использованием свиных костей, сообщил телеканал... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T16:04

2021-04-18T16:04

2021-04-18T16:04

наука

фукусима-1

япония

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Ученые из Национального японского агентства по атомной энергии нашли эффективный способ поглощения стронция с использованием свиных костей, сообщил телеканал NHK.Ученые обратили внимание на известное свойство апатита, находящегося в костях, поглощать стронций. Подвергнув свиные кости определенной обработке, им удалось разработать технологию, при которой поглощение стронция возросло в 20 раз по сравнению с другими адсорбентами.По мнению ученых, технология может быть применена при работах по демонтажу реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Кроме того, технология может применяться и для очистки загрязненной почвы под реакторами, где произошло расплавление радиоактивного топлива.Привлекательная сторона новой технологии в ее дешевизне за счет применения свиных костей, которые обычно просто выбрасываются как отходы производства пищевой промышленности.

https://ria.ru/20210311/tsunami-1600439560.html

япония

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2021

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фукусима-1, япония