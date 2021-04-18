https://ria.ru/20210418/velikobritaniya-1728801278.html

Британия поддержала Чехию в намерении выслать российских дипломатов

Британия поддержала Чехию в намерении выслать российских дипломатов

Британия поддерживает намерение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов после обвинения в адрес РФ о причастности спецслужб к взрыву на складе... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T12:04

2021-04-18T12:04

2021-04-18T12:04

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ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости. Британия поддерживает намерение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов после обвинения в адрес РФ о причастности спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует."Британия полностью поддерживает наших чешских союзников, показавших, насколько далеко могут зайти российские разведывательные службы в попытках провести опасные и враждебные операции в Европе. Это демонстрирует модель поведения Москвы", - говорится в заявлении министра.Рааб вновь пообещал привлечь причастных к инциденту в Солсбери к ответу и призвал власти Чехии поступить так же.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 (называемым на Западе "Новичком") причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728785096.html

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россия, доминик рааб, мид чехии, великобритания, чехия, в мире