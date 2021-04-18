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На Украине создали благотворительный фонд по защите свободы слова
На Украине создали благотворительный фонд по защите свободы слова
Благотворительный фонд защиты свободы слова создан на Украине, в его наблюдательный совет вошли политики, деятели культуры и науки, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:22
2021-04-18T14:22
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Благотворительный фонд защиты свободы слова создан на Украине, в его наблюдательный совет вошли политики, деятели культуры и науки, сообщает в воскресенье телеканал "Перший Незалежний"."Для защиты журналистов и предотвращения давления на СМИ в Украине создан Благотворительный фонд защиты свободы слова. Инициатором выступила (бывшая) депутат (Верховной рады) Украины, экс-глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова Анна Герман. Она же возглавила наблюдательный совет фонда", - говорится в сообщении телеканала.В состав наблюдательного совета вошли: народные артисты Украины Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков, украинский правовед и политический деятель, академик Академии правовых наук Украины, экс-депутат парламента Виталий Журавский, глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко, доцент, заслуженный врач Украины Людмила Москаленко, председатель правления общественного объединения "Культурный центр Украины", генеральный продюсер общенациональной церемонии "Будущее Нации" Владислав Багинский.В сообщении добавляется, что задача фонда - развитие журналистики на Украине, поддержка свободы слова, а также содействия защите и поддержке законных прав и интересов работников СМИ.Уточняется, что для наполнения фонда планируется проведение благотворительного концерта 28 июня, в День Конституции Украины. В нем примут участие артисты из Грузии, Латвии, Италии, Кубы. Также сообщается, что всем желающим предлагается перечислить средства на реквизиты фонда. Пресс-конференции с отчетами о работе будут проводиться ежемесячно.
https://ria.ru/20210326/ukraina-1602943656.html
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верховная рада украины, национальная медицинская палата, латвия, италия, украина, в мире

На Украине создали благотворительный фонд по защите свободы слова

14:22 18.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Благотворительный фонд защиты свободы слова создан на Украине, в его наблюдательный совет вошли политики, деятели культуры и науки, сообщает в воскресенье телеканал "Перший Незалежний".
"Для защиты журналистов и предотвращения давления на СМИ в Украине создан Благотворительный фонд защиты свободы слова. Инициатором выступила (бывшая) депутат (Верховной рады) Украины, экс-глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова Анна Герман. Она же возглавила наблюдательный совет фонда", - говорится в сообщении телеканала.
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В состав наблюдательного совета вошли: народные артисты Украины Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков, украинский правовед и политический деятель, академик Академии правовых наук Украины, экс-депутат парламента Виталий Журавский, глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко, доцент, заслуженный врач Украины Людмила Москаленко, председатель правления общественного объединения "Культурный центр Украины", генеральный продюсер общенациональной церемонии "Будущее Нации" Владислав Багинский.
В сообщении добавляется, что задача фонда - развитие журналистики на Украине, поддержка свободы слова, а также содействия защите и поддержке законных прав и интересов работников СМИ.
Уточняется, что для наполнения фонда планируется проведение благотворительного концерта 28 июня, в День Конституции Украины. В нем примут участие артисты из Грузии, Латвии, Италии, Кубы. Также сообщается, что всем желающим предлагается перечислить средства на реквизиты фонда. Пресс-конференции с отчетами о работе будут проводиться ежемесячно.
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