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Наука
https://ria.ru/20210418/starenie-1728832820.html
Ученые определили три этапа старения человека
Ученые определили три этапа старения человека
Ученые из Стэнфордского университета в США поставили под сомнение версию о ежедневном старении и заявили о трех возрастных точках, когда тело человека... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T17:52
2021-04-18T19:49
наука
здоровье - общество
стэнфордский университет
хьюстон
сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета в США поставили под сомнение версию о ежедневном старении и заявили о трех возрастных точках, когда тело человека действительно меняется. Как сообщило издание Focus, специалисты проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Они изучили около трех тысяч различных типов белков и пришли к выводу, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет выявили значительные изменения на белковом уровне. Ученые связали эти колебания с переменами в организме в целом. Хотя пока неясно, как именно белки или состав крови влияют на старение, опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.Ранее сотрудники Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне провели пилотное клиническое испытание препарата, представляющего собой смесь глицина и ацетилцистеина. Результаты показали, что это лекарство устраняет множественные дефекты старения, восстанавливает мышечную силу и познавательные способности у пожилых людей.
https://rsport.ria.ru/20210410/kozha-1727648694.html
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здоровье - общество, стэнфордский университет, хьюстон, сша

Ученые определили три этапа старения человека

17:52 18.04.2021 (обновлено: 19:49 18.04.2021)
 
© Depositphotos / malekas Мешки под глазами
Мешки под глазами - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Depositphotos / malekas
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета в США поставили под сомнение версию о ежедневном старении и заявили о трех возрастных точках, когда тело человека действительно меняется.
Как сообщило издание Focus, специалисты проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Они изучили около трех тысяч различных типов белков и пришли к выводу, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет выявили значительные изменения на белковом уровне.
Ученые связали эти колебания с переменами в организме в целом. Хотя пока неясно, как именно белки или состав крови влияют на старение, опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.
Ранее сотрудники Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне провели пилотное клиническое испытание препарата, представляющего собой смесь глицина и ацетилцистеина. Результаты показали, что это лекарство устраняет множественные дефекты старения, восстанавливает мышечную силу и познавательные способности у пожилых людей.
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НаукаЗдоровье - ОбществоСтэнфордский университетХьюстонСША
 
 
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