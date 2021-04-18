https://ria.ru/20210418/spasenie-1728817434.html

В Омске спасли упавшую с моста женщину

В Омске спасли упавшую с моста женщину

В Омске спасатели сняли со льдины женщину, упавшую с Ленинградского моста, сообщили в Министерстве региональной безопасности. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T15:02

2021-04-18T15:02

2021-04-18T16:24

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омская область

омск

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ОМСК, 18 апр — РИА Новости. В Омске спасатели сняли со льдины женщину, упавшую с Ленинградского моста, сообщили в Министерстве региональной безопасности.В воскресенье в 13:10 по местному времени (10:10 мск) дежурному аварийно-спасательной службы поступило сообщение от очевидцев о том, что в Омске 40-летняя женщина находится на льдине, которая плывет по течению реки Иртыш в 80-100 метрах от берега.Условия для спасения оказались сложными: в воскресенье в городе дует порывистый ветер, ледоход еще не начался, льдину несло течением в промоине реки в сторону устья реки Оми. Расстояние от берега менялось. Трое спасателей не смогли сразу подойти к берегу и надежно расположиться, им мешал порывистый ветер."Льдина дрейфовала по быстрому течению Иртыша, возникла угроза ее раскола, из-за чего пострадавшая могла оказаться в ледяной воде. <…> В районе дома номер два улицы Таубе, используя профессиональный опыт, спасателям удалось <…> перехватить и контролировать льдину. С помощью альпинистского снаряжения в гидрокостюмах специалисты вплавь и пешком добрались до пострадавшей", — рассказали в ведомстве.Женщину эвакуировали на берег и передали медикам бригады скорой помощи. У нее выявили признаки переохлаждения. Выяснилось, что пострадавшая находилась на Ленинградском мосту, но не помнит, как упала в воду. Проплыв в воде, пострадавшая выбралась на льдину и стала кричать о помощи.

https://ria.ru/20210418/ldina-1728812973.html

https://ria.ru/20210414/spasenie-1728198354.html

иртыш (река)

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иртыш (река), омская область, омск, происшествия