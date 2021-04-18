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Хорошие новости
https://ria.ru/20210418/spasenie-1728817434.html
В Омске спасли упавшую с моста женщину
В Омске спасли упавшую с моста женщину
В Омске спасатели сняли со льдины женщину, упавшую с Ленинградского моста, сообщили в Министерстве региональной безопасности. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T15:02
2021-04-18T16:24
хорошие новости
иртыш (река)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 18 апр — РИА Новости. В Омске спасатели сняли со льдины женщину, упавшую с Ленинградского моста, сообщили в Министерстве региональной безопасности.В воскресенье в 13:10 по местному времени (10:10 мск) дежурному аварийно-спасательной службы поступило сообщение от очевидцев о том, что в Омске 40-летняя женщина находится на льдине, которая плывет по течению реки Иртыш в 80-100 метрах от берега.Условия для спасения оказались сложными: в воскресенье в городе дует порывистый ветер, ледоход еще не начался, льдину несло течением в промоине реки в сторону устья реки Оми. Расстояние от берега менялось. Трое спасателей не смогли сразу подойти к берегу и надежно расположиться, им мешал порывистый ветер."Льдина дрейфовала по быстрому течению Иртыша, возникла угроза ее раскола, из-за чего пострадавшая могла оказаться в ледяной воде. &lt;…&gt; В районе дома номер два улицы Таубе, используя профессиональный опыт, спасателям удалось &lt;…&gt; перехватить и контролировать льдину. С помощью альпинистского снаряжения в гидрокостюмах специалисты вплавь и пешком добрались до пострадавшей", — рассказали в ведомстве.Женщину эвакуировали на берег и передали медикам бригады скорой помощи. У нее выявили признаки переохлаждения. Выяснилось, что пострадавшая находилась на Ленинградском мосту, но не помнит, как упала в воду. Проплыв в воде, пострадавшая выбралась на льдину и стала кричать о помощи.
https://ria.ru/20210418/ldina-1728812973.html
https://ria.ru/20210414/spasenie-1728198354.html
иртыш (река)
омская область
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иртыш (река), омская область, омск, происшествия

В Омске спасли упавшую с моста женщину

15:02 18.04.2021 (обновлено: 16:24 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкЛедоход
Ледоход - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Константин Родиков
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ОМСК, 18 апр — РИА Новости. В Омске спасатели сняли со льдины женщину, упавшую с Ленинградского моста, сообщили в Министерстве региональной безопасности.
В воскресенье в 13:10 по местному времени (10:10 мск) дежурному аварийно-спасательной службы поступило сообщение от очевидцев о том, что в Омске 40-летняя женщина находится на льдине, которая плывет по течению реки Иртыш в 80-100 метрах от берега.
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Условия для спасения оказались сложными: в воскресенье в городе дует порывистый ветер, ледоход еще не начался, льдину несло течением в промоине реки в сторону устья реки Оми. Расстояние от берега менялось. Трое спасателей не смогли сразу подойти к берегу и надежно расположиться, им мешал порывистый ветер.
"Льдина дрейфовала по быстрому течению Иртыша, возникла угроза ее раскола, из-за чего пострадавшая могла оказаться в ледяной воде. <…> В районе дома номер два улицы Таубе, используя профессиональный опыт, спасателям удалось <…> перехватить и контролировать льдину. С помощью альпинистского снаряжения в гидрокостюмах специалисты вплавь и пешком добрались до пострадавшей", — рассказали в ведомстве.
Женщину эвакуировали на берег и передали медикам бригады скорой помощи. У нее выявили признаки переохлаждения. Выяснилось, что пострадавшая находилась на Ленинградском мосту, но не помнит, как упала в воду. Проплыв в воде, пострадавшая выбралась на льдину и стала кричать о помощи.
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