https://ria.ru/20210418/slovakiya-1728808626.html

Президент Словакии поддержала Чехию в связи с инцидентом в Врбетице

Президент Словакии поддержала Чехию в связи с инцидентом в Врбетице

Словакия внимательно следит за ситуацией, связанной с событиями в Врбетице, и поддерживает предпринятые Чехией шаги, написала в воскресенье в Twitter президент... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T13:50

2021-04-18T13:50

2021-04-18T13:50

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зузана чапутова

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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Словакия внимательно следит за ситуацией, связанной с событиями в Врбетице, и поддерживает предпринятые Чехией шаги, написала в воскресенье в Twitter президент Словакии Зузана Чапутова."Словакия внимательно следит за предполагаемыми подрывными действиями (в Чехии) с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям в Врбетице. Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги", - написала Чапутова.В свою очередь, глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил о своем осуждении подрывных действий против Чехии."Я решительно осуждаю подрывную деятельность, направленную против безопасности Чехии – нашего ближайшего соседа и союзника. Мы должны еще больше укрепить наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", - написал Корчок в Twitter.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/diplomatiya-1728803867.html

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чехия

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