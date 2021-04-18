Президент Словакии поддержала Чехию в связи с инцидентом в Врбетице
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАдвокат, заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова
ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Словакия внимательно следит за ситуацией, связанной с событиями в Врбетице, и поддерживает предпринятые Чехией шаги, написала в воскресенье в Twitter президент Словакии Зузана Чапутова.
"Словакия внимательно следит за предполагаемыми подрывными действиями (в Чехии) с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям в Врбетице. Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги", - написала Чапутова.
#Slovakia is closely following the suspected foreign-led subversive actions that resulted in a loss of life and massive damage in Vrbetice. We stand by #Czechia and support the steps taken.— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 18, 2021
В свою очередь, глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил о своем осуждении подрывных действий против Чехии.
"Я решительно осуждаю подрывную деятельность, направленную против безопасности Чехии – нашего ближайшего соседа и союзника. Мы должны еще больше укрепить наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", - написал Корчок в Twitter.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.