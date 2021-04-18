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Президент Словакии поддержала Чехию в связи с инцидентом в Врбетице
Президент Словакии поддержала Чехию в связи с инцидентом в Врбетице
Словакия внимательно следит за ситуацией, связанной с событиями в Врбетице, и поддерживает предпринятые Чехией шаги, написала в воскресенье в Twitter президент... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T13:50
2021-04-18T13:50
россия
зузана чапутова
мид словакии
андрей бабиш
мид чехии
чехия
словакия
в мире
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Словакия внимательно следит за ситуацией, связанной с событиями в Врбетице, и поддерживает предпринятые Чехией шаги, написала в воскресенье в Twitter президент Словакии Зузана Чапутова."Словакия внимательно следит за предполагаемыми подрывными действиями (в Чехии) с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям в Врбетице. Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги", - написала Чапутова.В свою очередь, глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил о своем осуждении подрывных действий против Чехии."Я решительно осуждаю подрывную деятельность, направленную против безопасности Чехии – нашего ближайшего соседа и союзника. Мы должны еще больше укрепить наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", - написал Корчок в Twitter.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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россия, зузана чапутова, мид словакии, андрей бабиш, мид чехии, чехия, словакия, в мире

Президент Словакии поддержала Чехию в связи с инцидентом в Врбетице

13:50 18.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАдвокат, заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова
Адвокат, заместитель председателя внепарламентской либеральной партии Прогрессивная Словакия Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Словакия внимательно следит за ситуацией, связанной с событиями в Врбетице, и поддерживает предпринятые Чехией шаги, написала в воскресенье в Twitter президент Словакии Зузана Чапутова.
"Словакия внимательно следит за предполагаемыми подрывными действиями (в Чехии) с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям в Врбетице. Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги", - написала Чапутова.
В свою очередь, глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил о своем осуждении подрывных действий против Чехии.
"Я решительно осуждаю подрывную деятельность, направленную против безопасности Чехии – нашего ближайшего соседа и союзника. Мы должны еще больше укрепить наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", - написал Корчок в Twitter.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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РоссияЗузана ЧапутоваМИД СловакииАндрей БабишМИД ЧехииЧехияСловакияВ мире
 
 
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