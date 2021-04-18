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МИД увидел американский след в высылке российских дипломатов из Чехии
МИД увидел американский след в высылке российских дипломатов из Чехии
Высылка российских дипломатов из Чехии стала продолжением серии антироссийских акций, в этом нельзя не видеть также американский след, говорится в заявлении МИД РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T15:13
2021-04-18T15:13
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид чехии
чехия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Чехии стала продолжением серии антироссийских акций, в этом нельзя не видеть также американский след, говорится в заявлении МИД РФ.Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова."Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - отметили в МИД РФ.США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране, кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728803284.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, чехия, сша

МИД увидел американский след в высылке российских дипломатов из Чехии

15:13 18.04.2021
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Чехии стала продолжением серии антироссийских акций, в этом нельзя не видеть также американский след, говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - отметили в МИД РФ.
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 12:33
Политолог назвал причастных к высылке российских дипломатов из Чехии
США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.
Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране, кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЧехииЧехияСША
 
 
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