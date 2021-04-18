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МИД увидел американский след в высылке российских дипломатов из Чехии

МИД увидел американский след в высылке российских дипломатов из Чехии

Высылка российских дипломатов из Чехии стала продолжением серии антироссийских акций, в этом нельзя не видеть также американский след, говорится в заявлении МИД РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T15:13

2021-04-18T15:13

2021-04-18T15:13

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид чехии

чехия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Чехии стала продолжением серии антироссийских акций, в этом нельзя не видеть также американский след, говорится в заявлении МИД РФ.Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова."Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - отметили в МИД РФ.США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране, кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728803284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, чехия, сша