https://ria.ru/20210418/sammit-1728823305.html

Песков ответил на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

Песков ответил на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

Решение об участии президента России в саммите по климату примут после тщательного анализа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T16:12

2021-04-18T16:12

2021-04-18T17:03

россия

джо байден

дмитрий песков

москва

сша

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Решение об участии президента России в саммите по климату примут после тщательного анализа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", — сказал пресс-секретарь Путина в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что разъяснения по этим вопросам Кремль начал получать только в последние дни. Встреча президентов России и США может пройти на нейтральной стороне, но говорить об этом пока преждевременно, добавил Песков.Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу в ближайшие недели. Американский лидер выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

https://ria.ru/20210418/bayden-1728799572.html

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россия, джо байден, дмитрий песков, москва, сша