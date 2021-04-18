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Песков ответил на вопрос об участии Путина в климатическом саммите
Песков ответил на вопрос об участии Путина в климатическом саммите
Решение об участии президента России в саммите по климату примут после тщательного анализа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:12
2021-04-18T17:03
россия
джо байден
дмитрий песков
москва
сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Решение об участии президента России в саммите по климату примут после тщательного анализа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", — сказал пресс-секретарь Путина в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что разъяснения по этим вопросам Кремль начал получать только в последние дни. Встреча президентов России и США может пройти на нейтральной стороне, но говорить об этом пока преждевременно, добавил Песков.Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу в ближайшие недели. Американский лидер выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
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россия, джо байден, дмитрий песков, москва, сша

Песков ответил на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

16:12 18.04.2021 (обновлено: 17:03 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Решение об участии президента России в саммите по климату примут после тщательного анализа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", — сказал пресс-секретарь Путина в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что разъяснения по этим вопросам Кремль начал получать только в последние дни. Встреча президентов России и США может пройти на нейтральной стороне, но говорить об этом пока преждевременно, добавил Песков.
Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу в ближайшие недели. Американский лидер выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.
Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
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