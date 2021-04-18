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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210418/rubl-1728776509.html
Эксперт сказал, когда у рубля откроется "второе дыхание"
Эксперт сказал, когда у рубля откроется "второе дыхание"
Укрепление, или "второе дыхание" придет к рублю лишь после адаптации к санкционным угрозам, как мнимым, так и реальным. Пока же геополитический дисконт в рубле... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T06:21
2021-04-18T06:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
бкс мир инвестиций
курс рубля
brent
рубль
экономика
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Укрепление, или "второе дыхание" придет к рублю лишь после адаптации к санкционным угрозам, как мнимым, так и реальным. Пока же геополитический дисконт в рубле гораздо выше, чем 5%, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По его мнению, фундаментально обусловленный курс рубля к доллару с учетом ситуации в экономике и на товарных рынках – 70 рублей за доллар. Однако на рубль влияют как общемировые тренды валютного рынка, так и геополитика, причем последняя определяет основной вектор движения на фоне относительно неплохой общеэкономической ситуации, пояснил эксперт. Строить прогнозы на фоне неопределенной ситуации как в экономике, так и с угрозами санкций крайне затруднительно, однако при спокойном внешнем фоне сильный рубль можно будет наблюдать осенью этого года, прогнозирует Зельцер.
https://ria.ru/20210416/rubl-1728651816.html
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бкс мир инвестиций, курс рубля, brent, рубль, экономика

Эксперт сказал, когда у рубля откроется "второе дыхание"

06:21 18.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Укрепление, или "второе дыхание" придет к рублю лишь после адаптации к санкционным угрозам, как мнимым, так и реальным. Пока же геополитический дисконт в рубле гораздо выше, чем 5%, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По его мнению, фундаментально обусловленный курс рубля к доллару с учетом ситуации в экономике и на товарных рынках – 70 рублей за доллар. Однако на рубль влияют как общемировые тренды валютного рынка, так и геополитика, причем последняя определяет основной вектор движения на фоне относительно неплохой общеэкономической ситуации, пояснил эксперт.
"Ведь цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются", - напомнил он.
Строить прогнозы на фоне неопределенной ситуации как в экономике, так и с угрозами санкций крайне затруднительно, однако при спокойном внешнем фоне сильный рубль можно будет наблюдать осенью этого года, прогнозирует Зельцер.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьБКС Мир инвестицийкурс рубляBrentРубльЭкономика
 
 
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