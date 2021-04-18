https://ria.ru/20210418/rubl-1728776509.html

Эксперт сказал, когда у рубля откроется "второе дыхание"

Эксперт сказал, когда у рубля откроется "второе дыхание"

Укрепление, или "второе дыхание" придет к рублю лишь после адаптации к санкционным угрозам, как мнимым, так и реальным. Пока же геополитический дисконт в рубле... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T06:21

2021-04-18T06:21

2021-04-18T06:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

бкс мир инвестиций

курс рубля

brent

рубль

экономика

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Укрепление, или "второе дыхание" придет к рублю лишь после адаптации к санкционным угрозам, как мнимым, так и реальным. Пока же геополитический дисконт в рубле гораздо выше, чем 5%, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По его мнению, фундаментально обусловленный курс рубля к доллару с учетом ситуации в экономике и на товарных рынках – 70 рублей за доллар. Однако на рубль влияют как общемировые тренды валютного рынка, так и геополитика, причем последняя определяет основной вектор движения на фоне относительно неплохой общеэкономической ситуации, пояснил эксперт. Строить прогнозы на фоне неопределенной ситуации как в экономике, так и с угрозами санкций крайне затруднительно, однако при спокойном внешнем фоне сильный рубль можно будет наблюдать осенью этого года, прогнозирует Зельцер.

https://ria.ru/20210416/rubl-1728651816.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, курс рубля, brent, рубль, экономика