https://ria.ru/20210418/putin-1728811811.html

Гинцбург ответил на вопрос о вакцинации Путина

Гинцбург ответил на вопрос о вакцинации Путина

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:18

2021-04-18T14:18

2021-04-18T17:22

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здоровье - общество

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владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс."Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Как сообщал тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков, второй укол должны сделать примерно через три недели. Спустя три недели после первой прививки Путин сделал второй укол двухфазной вакцины.

https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728561459.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество