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Путина отговаривают от опасных путешествий, рассказал Песков
Путина отговаривают от опасных путешествий, рассказал Песков
Президента России Владимира Путина иногда пытаются отговорить от опасных путешествий, как, например, полет со стерхами, но он "последователен в этих хобби",... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:14
2021-04-18T14:14
дмитрий песков
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Президента России Владимира Путина иногда пытаются отговорить от опасных путешествий, как, например, полет со стерхами, но он "последователен в этих хобби", рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину."Иногда - бывает - пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не пытались ли отговаривать Путина от опасных путешествий - таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полёт со стерхами.
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Путина отговаривают от опасных путешествий, рассказал Песков

14:14 18.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир РодионовВладимир Путин во время отпуска в Алтайском крае
Владимир Путин во время отпуска в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Президента России Владимира Путина иногда пытаются отговорить от опасных путешествий, как, например, полет со стерхами, но он "последователен в этих хобби", рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
"Иногда - бывает - пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не пытались ли отговаривать Путина от опасных путешествий - таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полёт со стерхами.
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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