https://ria.ru/20210418/proizvodstvo-1728825749.html
Мурашко рассказал о производстве "Спутника V"
Мурашко рассказал о производстве "Спутника V"
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках, причем как отечественных, так РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:38
2021-04-18T16:38
2021-04-18T16:38
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках, причем как отечественных, так и зарубежных, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины "Спутник V" путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках", - сказал Мурашко на Специальном заседании Экономического и социального совета ООН "Вакцина для всех".Он уточнил, что на данный момент уже можно говорить о миллионах вакцинированных от коронавируса россиян.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727357678.html
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