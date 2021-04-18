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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/proizvodstvo-1728825749.html
Мурашко рассказал о производстве "Спутника V"
Мурашко рассказал о производстве "Спутника V"
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках, причем как отечественных, так РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:38
2021-04-18T16:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
the lancet
михаил мурашко
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках, причем как отечественных, так и зарубежных, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины "Спутник V" путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках", - сказал Мурашко на Специальном заседании Экономического и социального совета ООН "Вакцина для всех".Он уточнил, что на данный момент уже можно говорить о миллионах вакцинированных от коронавируса россиян.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, the lancet, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), оон, общество

Мурашко рассказал о производстве "Спутника V"

16:38 18.04.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V
Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на сегодняшний день локализуется уже на 20 производственных площадках, причем как отечественных, так и зарубежных, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины "Спутник V" путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках", - сказал Мурашко на Специальном заседании Экономического и социального совета ООН "Вакцина для всех".
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Он уточнил, что на данный момент уже можно говорить о миллионах вакцинированных от коронавируса россиян.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыThe LancetМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ООНОбщество
 
 
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