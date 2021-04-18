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В Саратове при пожаре в жилом доме пострадали два человека
В Саратове при пожаре в жилом доме пострадали два человека
Пожар произошел в воскресенье в девятиэтажном доме в Октябрьском районе Саратова, возгорание потушили, госпитализированы два человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T22:53
2021-04-18T22:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
октябрьский район
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье в девятиэтажном доме в Октябрьском районе Саратова, возгорание потушили, госпитализированы два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.Сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу "улица Политехническая, 62/70", поступило в 19.48 (18.48 мск). Из дома проводилась эвакуация жителей, в 20.28 (19.28 мск) возгорание потушили."По сообщению центра медицины катастроф, в результате пожара пострадали два человека - мужчина 29 лет и женщина 77 лет, они госпитализированы в первую городскую клиническую больницу Саратова с отравлением продуктами горения", - сказали в пресс-службе.
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россия
октябрьский район
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьский район, саратов, происшествия

В Саратове при пожаре в жилом доме пострадали два человека

22:53 18.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи
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САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье в девятиэтажном доме в Октябрьском районе Саратова, возгорание потушили, госпитализированы два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу "улица Политехническая, 62/70", поступило в 19.48 (18.48 мск). Из дома проводилась эвакуация жителей, в 20.28 (19.28 мск) возгорание потушили.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
11:37
Двое детей с матерью сгорели в бане в Подмосковье
"По сообщению центра медицины катастроф, в результате пожара пострадали два человека - мужчина 29 лет и женщина 77 лет, они госпитализированы в первую городскую клиническую больницу Саратова с отравлением продуктами горения", - сказали в пресс-службе.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Октябрьский районСаратовПроисшествия
 
 
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