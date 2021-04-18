https://ria.ru/20210418/pozhar-1728856627.html

В Саратове при пожаре в жилом доме пострадали два человека

В Саратове при пожаре в жилом доме пострадали два человека

Пожар произошел в воскресенье в девятиэтажном доме в Октябрьском районе Саратова, возгорание потушили, госпитализированы два человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T22:53

2021-04-18T22:53

2021-04-18T22:53

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

октябрьский район

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье в девятиэтажном доме в Октябрьском районе Саратова, возгорание потушили, госпитализированы два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.Сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу "улица Политехническая, 62/70", поступило в 19.48 (18.48 мск). Из дома проводилась эвакуация жителей, в 20.28 (19.28 мск) возгорание потушили."По сообщению центра медицины катастроф, в результате пожара пострадали два человека - мужчина 29 лет и женщина 77 лет, они госпитализированы в первую городскую клиническую больницу Саратова с отравлением продуктами горения", - сказали в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/pozhar-1728798746.html

россия

октябрьский район

саратов

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьский район, саратов, происшествия