https://ria.ru/20210418/pozhar-1728848967.html
В Одинцово загорелся ресторан
В Одинцово загорелся ресторан
Пожар произошел в ресторане в подмосковном Одинцово, он локализован, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:15
2021-04-18T21:15
2021-04-18T21:15
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в подмосковном Одинцово, он локализован, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Город Одинцово - пожар в ресторане "Загородный очаг". Локализован, 90 квадратных метров, без пострадавших. Эвакуированы 20 человек", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201229/pozhar-1591431406.html
московская область (подмосковье)
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e2948f346a6af8b150a0282ce7828319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), одинцово, происшествия