https://ria.ru/20210418/pozhar-1728848967.html

В Одинцово загорелся ресторан

В Одинцово загорелся ресторан

Пожар произошел в ресторане в подмосковном Одинцово, он локализован, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T21:15

2021-04-18T21:15

2021-04-18T21:15

московская область (подмосковье)

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в подмосковном Одинцово, он локализован, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Город Одинцово - пожар в ресторане "Загородный очаг". Локализован, 90 квадратных метров, без пострадавших. Эвакуированы 20 человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201229/pozhar-1591431406.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), одинцово, происшествия