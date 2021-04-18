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При пожаре в Московской области погибли женщина и двое детей
При пожаре в Московской области погибли женщина и двое детей
СК проводит проверку по факту смерти женщины и двух детей при пожаре в подмосковном Талдоме, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:23
2021-04-18T10:23
2021-04-18T10:23
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дмитров
талдом
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. СК проводит проверку по факту смерти женщины и двух детей при пожаре в подмосковном Талдоме, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области."17 апреля после тушения пожара в деревянной постройке в городе Талдоме по улице Полевая обнаружены тела трёх человек: 35-летней женщины и двух детей (полтора и два года) с термическими повреждениями. По данному факту следственным отделом по Дмитрову ГСУСК по Московской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы, даны поручения для установления обстоятельств произошедшего.Запланировано проведение дополнительного осмотра с участием следователя-криминалиста. По результатам проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210418/pozhar-1728769931.html
московская область (подмосковье)
дмитров
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дмитров, талдом, происшествия