https://ria.ru/20210418/pozhar-1728778986.html

Во Владивостоке потушили пожар на складе продуктов

Во Владивостоке потушили пожар на складе продуктов

Спасатели потушили пожар на складе продуктов и автозапчастей во Владивостоке на общей площади 1,6 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T07:40

2021-04-18T07:40

2021-04-18T07:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе продуктов и автозапчастей во Владивостоке на общей площади 1,6 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в воскресенье во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей по улице Бородинская. В 06.43 (23.43 мск субботы) пожар был локализован, а в 7.37 (00.37 мск) ликвидировано открытое горение. По информации спасателей, пострадавших нет, на тушении были задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники."В 9.23 (2.23 мск) пожар был полностью ликвидирован. Пожарные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что благодаря оперативным действиям пожарных, удалось не допустить перехода огня с крыши на второй этаж и складские помещения.

https://ria.ru/20210418/pozhar-1728769931.html

владивосток

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия