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Во Владивостоке потушили пожар на складе продуктов
Во Владивостоке потушили пожар на складе продуктов
Спасатели потушили пожар на складе продуктов и автозапчастей во Владивостоке на общей площади 1,6 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T07:40
2021-04-18T07:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе продуктов и автозапчастей во Владивостоке на общей площади 1,6 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в воскресенье во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей по улице Бородинская. В 06.43 (23.43 мск субботы) пожар был локализован, а в 7.37 (00.37 мск) ликвидировано открытое горение. По информации спасателей, пострадавших нет, на тушении были задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники."В 9.23 (2.23 мск) пожар был полностью ликвидирован. Пожарные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что благодаря оперативным действиям пожарных, удалось не допустить перехода огня с крыши на второй этаж и складские помещения.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия

Во Владивостоке потушили пожар на складе продуктов

07:40 18.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе продуктов и автозапчастей во Владивостоке на общей площади 1,6 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в воскресенье во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей по улице Бородинская. В 06.43 (23.43 мск субботы) пожар был локализован, а в 7.37 (00.37 мск) ликвидировано открытое горение. По информации спасателей, пострадавших нет, на тушении были задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
"В 9.23 (2.23 мск) пожар был полностью ликвидирован. Пожарные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что благодаря оперативным действиям пожарных, удалось не допустить перехода огня с крыши на второй этаж и складские помещения.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПроисшествия
 
 
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